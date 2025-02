Mini motosega a batteria con accessori: un affare su Amazon con il coupon sconto

Prenditi cura nel migliore dei modi del tuo giardino con questa mini motosega a batteria super accessoriata oggi protagonista di un'offerta molto interessante su Amazon. Aprendo la pagina del prodotto, puoi attivare un coupon sconto spuntando la voce "Applica coupon 20%" che trovi sotto al prezzo: in questo modo, la pagherai soltanto 51,19 euro invece di 63,99.

Mini motosega a batteria: potente, compatta ed efficiente

La mini motosega in questione è dotata di un motore da 880W ad alta potenza: questo significa avere la possibilità di tagliare un tronco di 6 pollici in soli 8 secondi, dandoti prestazioni sorprendenti considerate le dimensioni compatte dello strumento.

La motosega funziona anche con un sistema di autolubrificazione ad olio per garantirti un taglio fluido e senza sforzo. L'attrezzo si alimenta con due batterie da 21V e 3000mAh che potrai alternare per lavorare continuamente: la ricarica completa di ognuna di esse dura al massimo 2 ore.

Inoltre, le batterie sono dotate di protezione da sovraccarico e surriscaldamento per darti sicurezza e una durata prolungata: in ogni caso, un apposito indicatore LED ti aiuterà a controllare facilmente il livello di carico.

Allo scopo di offrire un utilizzo sicuro, la mini motosega mette insieme cinque sistemi di protezione: il blocco di sicurezza evita attivazioni accidentali, mentre il deflettore protegge dagli schizzi di detriti. In più, sono inclusi occhiali protettivi, guanti anti-taglio e un’impugnatura ergonomica antiscivolo. L'esperienza di taglio sarà non solo sicura, ma anche estremamente comoda.

Quindi, all'interno della confezione troverai la motosega, due batterie, due catene con barra guida, caricatore rapido, cacciavite, spazzola per la pulizia, guanti, occhiali e una pratica scatola di stoccaggio.

Potenza, sicurezza e praticità in un unico strumento: spunta la casella del coupon sconto che trovi in pagina per pagare la mini motosega soltanto 51,19 euro invece di 63,99. Il coupon è a disponibilità limitata, per cui ti consigliamo di sbrigarti per non perdere l'affare.