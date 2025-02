Monitora i tuoi progressi sportivi con la fitness tracker Samsung Galaxy Fit 3; oggi tua a meno con un prezzo incredibile

Samsung Galaxy Fit3 è una fitness band versatile e leggera, progettata per chi desidera monitorare la propria attività fisica e la salute quotidiana. Con una batteria a lunga durata, oltre 100 modalità di allenamento, il sensore per il rilevamento delle cadute e la certificazione IP68, questo dispositivo offre prestazioni avanzate per lo sport e il benessere. Il monitoraggio del sonno e il controllo delle notifiche e della musica lo rendono un perfetto alleato per la giornata. Disponibile nella colorazione Gray, è un dispositivo ideale per chi cerca funzionalità avanzate in un design compatto e resistente. Questo gioiello oggi costa soltanto 49,00€ su Amazon, IVA compresa, con lo sconto dell’11% sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Fit3: smartband completa con batteria a lunga durata e oltre 100 modalità di allenamento

Galaxy Fit3 traccia in tempo reale dei passi, della distanza percorsa, delle calorie bruciate e anche del battito cardiaco, offrendo statistiche dettagliate direttamente dallo smartphone.

Dalla corsa al ciclismo, dallo yoga al nuoto, potrai tenere traccia di oltre 100 profili sportivi, rilevando automaticamente l’attività per un monitoraggio preciso delle performance.

Una delle caratteristiche più interessanti è il rilevamento delle cadute, che invia automaticamente un segnale di emergenza ai contatti preimpostati in caso di necessità.

Con una batteria progettata per durare più giorni con una singola ricarica, il Galaxy Fit3 permette di allenarsi senza preoccupazioni e monitorare il benessere h24. Grazie alla certificazione IP68, è resistente alla polvere e all’acqua; è ideale per nuoto e allenamenti in condizioni difficili. Consente di rispondere alle notifiche, gestire le chiamate e controllare la musica senza dover prendere lo smartphone.

Il Samsung Galaxy Fit3 è una smartband completa, perfetta per sportivi e utenti attenti al benessere, grazie a monitoraggio dettagliato, oltre 100 modalità sportive, resistenza all’acqua e funzioni di sicurezza avanzate. Con la batteria a lunga durata e la gestione smart delle notifiche, è uno strumento indispensabile per chi desidera restare attivo e connesso in ogni momento. La paghi soltanto 49,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.