Motorola Moto G85 5G in offerta su Amazon: best buy a soli 189€

Motorola Moto G85 5G è uno smartphone che non passa inosservato; è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 189,00€, con un 43% di sconto sul valore di listino. Con caratteristiche di punta come un processore Qualcomm, un display di alta qualità OLED e una batteria che assicura un’autonomia degna di nota, questo terminale è una scelta congeniale per chi cerca un telefono affidabile e performante ma dal costo contenuto.

Motorola Moto G85 5G: smartphone top, prezzo low-cost

Il cuore del Motorola Moto G85 5G è il processore Snapdragon 6s Gen 3 di Qualcomm, un chip progettato per garantire un’esperienza veloce e fluida, anche durante l’utilizzo di app impegnative o giochi in alta definizione. La memoria RAM da 8 GB e lo spazio di archiviazione interno da 256 GB offrono ampio spazio per app, foto, video e file, eliminando il bisogno di espansioni immediate. Grazie al modem 5G invece, potrete beneficiare di una velocità di navigazione senza eguali e di download ultrarapidi; questo è il telefono perfetto per lo streaming dei contenuti, per il gaming online e il multitasking.

Il dispositivo è dotato di un ampio display pOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce immagini nitide, colori vividi e una fluidità eccezionale durante lo scorrimento o il gaming. Non di meno è un prodotto “SGS Low Blue Light e SGS Log Motion Blur”; queste due certificazioni servono per proteggere gli occhi dalla luce blu e migliorano la leggibilità del pannello durante le sessioni prolungate.

La doppia fotocamera posteriore combina un sensore principale da 50 MP con un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, così potrete scattare foto dettagliate anche al buio e realizzare panorami mozzafiato. La fotocamera frontale assicura selfie di qualità e videochiamate in alta risoluzione con tutte le app. Con una batteria da 5000 mAh, il Motorola Moto G85 5G offre un’autonomia di lunga durata, sufficiente per un’intera giornata di utilizzo intensivo. Il supporto alla ricarica rapida consente di ripristinare rapidamente l’autonomia, minimizzando i tempi di inattività.

Il dispositivo arriva con Android 14, e avrete accesso alle ultime funzionalità del sistema operativo di Google, con tanti anni di aggiornamenti di sicurezza al seguito.

Il prezzo di listino del Motorola Moto G85 5G supera i 330€, ma grazie all’offerta su Amazon è disponibile a 189,00€; si tratta di uno degli smartphone 5G più competitivi nella sua fascia di prezzo.