Mouse da gaming Acer: solo 13€ con l'offerta flash di Amazon

Acer Nitro Gaming Mouse è l'accessorio perfetto per i videogiocatori alla ricerca di un prodotto di qualità con una spesa ridotta: con la nuova offerta Amazon, infatti, il mouse da gaming di Acer è ora acquistabile al prezzo scontato di 13,38 euro. Si tratta di un ottimo mouse cablato, con diverse caratteristiche esclusive che lo rendono un vero e proprio best buy per i videogiocatori. Venduto e spedito direttamente da Amazon, questo mouse è acquistabile tramite il box qui sotto.

Acer Nitro Gaming Mouse: un affare a questo prezzo

Con Acer Nitro Gaming Mouse è possibile acquistare un ottimo mouse da gaming, economico ma di qualità. Il modello in questione, in grado di garantire fino a 10 milioni di clic, integra un sensore ottico da 4.200 DPI (in totale ci sono 6 livelli di DPI regolabili) che offre precisione e rapidità nell'utilizzo oltre che una frequenza di polling di 1 ms.

Il mouse è, inoltre, altamente personalizzabile grazie alla presenza di ben 8 tasti con l'utente che ha la possibilità di programmare le varie funzioni, adattando il funzionamento del mouse alle proprie necessità. Come per tutte le periferiche da gaming, anche Acer Nitro Gaming Mouse integra un sistema di illuminazione LED.

Il modello proposto da Acer, quindi, è una soluzione economica ma in grado di offrire ottime prestazioni. Il mouse è cablato e per utilizzarlo è sufficiente inserire l'apposito connettore in una porta USB del proprio dispositivo. Il funzionamento è Plug and Play, senza la necessità di installazioni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Nitro Gaming Mouse al prezzo scontato di 13,38 euro. Il modello, venduto direttamente da Amazon, è disponibile al suo minimo storico. Il mouse è disponibile con consegna in un giorno.