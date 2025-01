Mouse verticale per proteggere il tuo braccio quando lavori: in offerta a tempo limitato

Il mouse verticale di TECKNET è un gadget Wireless, pensato per assicurare comfort estremo durante le sessioni di lavoro; si può comprare direttamente su Amazon al prezzo di 17,84 euro, grazie a uno sconto del 5%. Con un design ergonomico che protegge il braccio, questo mouse è l’ideale per chi passa molte ore al computer.

Mouse verticale di TECKNET: best buy a meno di 18€

Il mouse verticale TECKNET è progettato per mantenere la mano in una posizione naturale, riducendo lo stress sul polso e sull’avambraccio. È particolarmente utile per chi soffre di dolori o fastidi dovuti a un uso prolungato del mouse, offrendo una postura più salutare durante il lavoro o il gioco.

Dotato di un sensore ottico ad alta precisione, il mouse offre quattro livelli DPI regolabili (800, 1200, 1600, 2400 e 4800), permettendoti di scegliere la sensibilità che meglio si adatta alle tue esigenze, sia per attività di precisione che per movimenti rapidi. La tecnologia wireless promette una connessione stabile fino a 15 metri, senza ritardi o interruzioni.

Il dongle USB incluso consente un’installazione rapida e semplice: basta collegarlo al tuo dispositivo per iniziare a utilizzare il mouse. Con sei pulsanti, tra cui pulsanti avanti e indietro per una navigazione web più fluida, il mouse è perfetto per chi vuole essere sempre produttivo semplificando al contempo il lavoro quotidiano.

Il gadget di TECKNET è compatibile con PC, laptop, Mac e dispositivi con sistema operativo Windows, macOS e Linux. È un dispositivo versatile, adatto a diverse configurazioni e ambienti di lavoro. Il mouse garantisce una lunga durata della batteria, ed è dotato di una funzione di standby automatico che prolunga ulteriormente l’autonomia.

Ha un prezzo di soli 17,84 euro e uno sconto del 5%; c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.