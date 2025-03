Ninja Foodi MAX Multicooker: 14 funzioni e cottura Intelligente a un prezzo mai visto prima

Sei da tantissimo tempo in cerca di una soluzione in grado di offrirti più modalità di cottura e di realizzazione dei tuoi piatti preferiti? Non preoccuparti perché oggi parliamo proprio di una soluzione progettata per rispondere a tale tipologia di necessità. La Ninja Foodi MAX Multicooker con coperchio SmartLid e sonda digitale offre un totale di ben 14 funzioni e cottura intelligente. Tutto ciò consente all'utente di realizzare piatti gustosi in poco tempo rispetto alle cotture tradizionali. Grazie alle offerte di primavera di Amazon può essere acquistata a soli 299 euro con uno sconto del 12%.

Ninja Foodi MAX Multicooker: perfetta per piatti gustosi

Parliamo di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo visto che offre ben 14 funzioni di cottura, ovvero pentola a pressione, frittura ad aria, griglia, cottura al forno, essiccazione, lievitazione, brasatura, cottura a vapore, cottura lenta e yogurt.

Non a caso, dispone di una grande capacità e con il vano da 7,5 L soddisfa fino a 6 persone e può contenere cibi come un pollo intero, fino a 3 kg. Passare da una modalità di cottura all'altra è veramente semplice poiché la presenza di un'apposita levetta, la SmartLid, passa dalla modalità di cottura a pressione a quella combinata a vapore e alla frittura ad aria.

È importante ricordare che con la cottura a pressione si cuociono i cibi risparmiando fino al 70% del tempo rispetto a modalità di cottura classiche. Tutto ciò, viene reso possibile grazie alla tecnologia Auto-Steam Release rilascia il vapore per completare la cottura in pochissimo tempo.

Oltre a ciò, la presenza del sistema Smart Cook consente di cuocere carne e pesce in modo perfetto. Possibile anche scegliere tra cottura “al sangue” a “ben cotta”. Un prodotto davvero speciale, dunque, che ancora per poco tempo grazie alle offerte di primavera Amazon, costa solo 299,99 euro. Lo sconto attualmente in corso fa crollare il prezzo di questa Ninja Foodi MAX Multicooker del 22%.