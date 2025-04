Non perderti questa offerta: sega circolare ENVENTOR in doppio sconto con guida laser e 2 lame incluse

La sega circolare di Enventor da 1200W è progettata per tagli precisi su legno, con una guida laser integrata, due lame da 185 mm (24 e 40 denti) e un motore in rame puro da 5800 giri/minuto. Attualmente è disponibile su Amazon a 53,99 euro, con IVA inclusa, grazie a uno sconto del 5% e un coupon del 10% applicabile al momento dell'acquisto.

Sega circolare di Enventor da 1200W: tagli netti su legno con guida laser e doppia lama

La potenza del motore consente tagli netti anche su tavole spesse. L’utensile raggiunge una profondità massima di taglio di 62 mm a 90° e 42 mm a 45°, adattandosi a diverse esigenze in falegnameria, bricolage e lavori di costruzione leggera.

La guida laser integrata offre un riferimento visivo per mantenere il taglio in linea retta, migliorando la precisione. Il sistema può essere disattivato in caso di inutilizzo. È inclusa anche una guida per i tagli longitudinali precisi e ripetibili.

Il design della sega è pensato per garantire stabilità e comfort, con un’impugnatura gommata e un sistema di regolazione rapida dell’angolo e della profondità. Il blocco dell’albero semplifica la sostituzione delle lame, rendendo l’attrezzo pratico anche per chi non ha molta esperienza.

Le due lame in dotazione, una da 24 denti per tagli grezzi e una da 40 denti per rifiniture, coprono le necessità più comuni nella lavorazione del legno. Il sistema di espulsione della polvere consente il collegamento a un aspiratore per mantenere l’area di lavoro pulita.

La sega circolare di Enventor da 1200W è uno strumento completo e accessibile per chi cerca tagli potenti e precisi su legno, con l’aiuto di una guida laser e una doppia lama. Il prezzo di 53,99 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e coupon del 10%, la rende una scelta interessante per appassionati di fai da te e piccoli artigiani.