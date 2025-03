Nothing Phone (3a) in offerta lancio su Amazon: bundle con Ear (a) in sconto

Il Nothing Phone (3a) è protagonista di un'offerta lancio su Amazon davvero interessante: il nuovo smartphone di Nothing è acquistabile in bundle con le cuffie Nothing Ear (a) con un prezzo scontato di 454 euro. Il bundle è venduto direttamente da Amazon e garantisce un risparmio netto rispetto all'acquisto dei due dispositivi separati.

Nothing Phone (3a) + Ear (a): bundle scontato su Amazon

Il Nothing Phone (3a) è uno dei modelli più interessanti della fascia media per il settore smartphone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,77 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 50 W, e dal sistema operativo Android 15 con Nothing OS 3.1.

La scheda tecnica include anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone è certificato IP64 ed è dotato del supporto Dual SIM. Per quanto riguarda le Ear (a), invece, si tratta di cuffie true wireless di ottima qualità, dotate del supporto all'audio Hi-Res con codec LDAC e anche della cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB.

Grazie all'offerta Amazon di oggi, il bundle composto dal nuovo Nothing Phone (3a) e dalle cuffie Ear (a) è disponibile al prezzo scontato di 454 euro. Si tratta dell'occasione giusta per acquistare un nuovo mid-range di qualità oltre a cuffie true wireless di fascia alta beneficiando di uno sconto complessivo sulla spesa e sfruttando anche l'ecosistema Nothing per ottenere il massimo delle prestazioni.