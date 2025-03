Offerta lampo su uno dei TV più versatili per casa e intrattenimento: Hisense QLED da 50" con lo sconto del 18%

Con l’offerta disponibile su Amazon, la Hisense TV 50" QLED 4K 50E77NQ diventa una delle proposte più interessanti per chi desidera rinnovare l’intrattenimento di casa senza sforare il budget. Grazie allo sconto del 18%, il prezzo scende a 369,90€, rendendola un’occasione davvero da non perdere per portarsi a casa un pannello da 50 pollici con tecnologia QLED 4K e un comparto smart completo.

Hisense 50" QLED 4K 50E77NQ: qualità e funzionalità smart con lo sconto del 18% su Amazon

Il cuore di questo televisore è il display Quantum Dot, che assicura una resa cromatica vivace e fedele, con neri più profondi e bianchi più luminosi. La risoluzione 4K è accompagnata dal supporto al Dolby Vision e all’HDR 10+, due tecnologie che migliorano sensibilmente la visione di contenuti compatibili, restituendo immagini ricche di dettaglio anche nelle scene più scure o in quelle molto illuminate.

Dal punto di vista del suono, il Dolby Atmos offre un audio tridimensionale che accompagna perfettamente la qualità visiva. Guardare un film o giocare ai videogiochi risulta molto più immersivo grazie a questa combinazione tra qualità video e resa sonora. Il tutto è sostenuto dalla Game Mode Plus, che riduce la latenza e migliora la fluidità per chi utilizza console di nuova generazione o PC da gaming.

La piattaforma VIDAA U7 garantisce un’esperienza smart TV veloce, fluida e intuitiva, con accesso diretto a Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ e molti altri servizi. Non mancano poi le funzionalità di controllo vocale grazie all’integrazione con Alexa e VIDAA Voice, per gestire il televisore e i contenuti anche senza telecomando.

Dal lato della connettività, il modello gestisce il tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, che lo rende pienamente compatibile con gli standard del digitale terrestre attuali e futuri. Il design con cornici sottili e linee essenziali si adatta con facilità a qualsiasi ambiente, valorizzando lo spazio con discrezione.

A soli 369,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questa Hisense QLED da 50" si presenta come una scelta concreta per chi desidera una nuova smart TV di qualità.