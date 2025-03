OnePlus Nord 4 5G, l'eccellenza della fascia media: oggi il prezzo è ottimo su Amazon

Attualmente, il OnePlus Nord 4 5G è uno dei più interessanti smartphone di fascia media. Il design è particolarmente ispirato ed elegante, la scheda tecnica è di buon livello (chip Snapdragon 7+ Gen 3) e il display OLED a 120Hz, in questa fascia di prezzo, probabilmente non ha rivali. Ottimo è anche il prezzo, perché su Amazon la configurazione con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna è scontata del 20% e costa dunque solo 399€ (compresa spedizione). Impossibile o quasi trovare di meglio investendo una somma inferiore ai 400€.

OnePlus Nord 4 5G: prestazioni da top di gamma a un prezzo competitivo

Vista l'eleganza del design, potrebbe facilmente scattare il colpo di fulmine. Lo smartphone di OnePlus, soprattutto in questa colorazione Oasis Green, cattura lo sguardo con una sfumatura dal gusto raffinato, che ben si sposa con le cornici ridotte al minimo e il profilo sottile (7,99mm). Sul retro si fa notare anche il modulo fotografico, dove spicca la fotocamera principale Sony LYT-600 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e TurboRAW, per scatti notturni più luminosi e con colori vividi. Accanto c'è una ultra-grandangolare da 8MP, ancora firmata Sony.

Passando alla parte frontale, la fotocamera True-Skin da 16MP è "inserita" in un piccolo foro nel display e cattura selfie realistici e di ottima qualità. A proposito del display, si tratta di un OLED da 6,74 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, dunque fluidissimo, e luminosità di picco di 2150 nit, per un utilizzo senza compromessi anche sotto la luce del sole. Si fanno apprezzare anche le funzioni per il comfort visivo e la tecnologia Aqua Touch, che si traduce nella possibilità di interagire con il display anche con le dita bagnate.

Il OnePlus Nord 4 5G è equipaggiato poi con lo Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm, un processore abbastanza potente e ottimizzato per offrire prestazioni fluide e reattive anche con carichi di lavoro più pesanti, come gaming e multitasking. Ai fini dell'ottima esperienza d'utilizzo sono importanti anche i 12GB di RAM e i 256GB di archiviazione interna, che, rispettivamente, assicurano fluidità e ampio spazio per foto, video e applicazioni.

E per chi teme di restare senza smartphone nel momento più importante della giornata, la batteria con una capacità di 5500mAh permette di utilizzare il OnePlus Nord 4 anche per due giorni (con un uso tipico). E in caso di ricarica veloce, la tecnologia da 100W permette di passare da 0% all'80% in soli 20 minuti. Per chi va di fretta, poi, bastano 5 minuti di ricarica per 5 ore di utilizzo.

Infine, il OnePlus Nord 4 arriva con OxygenOS 14, un sistema operativo "ispirato alla natura" e ottimizzato per la massima fluidità, e riceverà 4 anni di aggiornamenti software e 6 anni di patch di sicurezza, assicurando un’esperienza sempre aggiornata e sicura. Aggiungi subito al carrello OnePlus Nord 4 e risparmia!