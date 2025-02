Organizza al meglio il carico della tua auto con il box esterno, capiente e resistente, ora scontato del 13%

Il box esterno per il tetto dell’auto di Rymopuey è un accessorio indispensabile che non puoi lasciarti sfuggire se viaggi spesso in auto. Ha una dimensione esagerata di ben 425L, risultando la soluzione perfetta per chi ha bisogno di più spazio per bagagli e attrezzature. Non di meno è impermeabile visto che è realizzato in tessuto 1000D rinforzato e ed è compatibile con le auto di tutte e categorie, anche con quelle senza il portapacchi.

Grande capacità per il box auto esterno: 425 litri per viaggi senza compromessi

Con i suoi 425L di volume, questo box da tetto permette di trasportare valigie, attrezzatura sportiva, zaini e altri oggetti ingombranti, liberando spazio nell’abitacolo e rendendo il viaggio più confortevole per tutti i passeggeri. Realizzato in tessuto 1000D ultra-resistente, il baule protegge il contenuto da pioggia, neve, vento e polvere, mantenendo i bagagli al sicuro in qualsiasi condizione atmosferica. Le cuciture termosaldate e la cerniera impermeabile garantiscono massima protezione dagli agenti esterni.

Grazie alle 8 cinghie di fissaggio regolabili, il box tetto si adatta facilmente a qualsiasi veicolo, sia con portapacchi che senza. Il tappetino antiscivolo incluso assicura maggiore stabilità e protegge il tetto dell’auto da eventuali graffi.

Il profilo aerodinamico riduce l’impatto sul consumo di carburante e il rumore durante la guida. Quando non è in uso, il box può essere piegato e riposto facilmente, occupando pochissimo spazio nel bagagliaio o in garage; in poche parole, è il compagno ideale per chi ha bisogno di uno spazio di carico extra senza installazioni permanenti.

