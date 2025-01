Penna per iPad compatibile, con doppio magnete per un fissaggio stabile e ricarica USB-C

Il prezzo della Apple Pencil ti sembra troppo alto e vorresti un prodotto simile spendendo meno? Allora abbiamo scovato l'offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la penna digitale Metapen A8 a soli 23,19 euro, invece che 32,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 12% già applicato più un ulteriore ribasso da applicare del 20% per un risparmio davvero notevole. Con questa penna digitale puoi scrivere e disegnare sulla maggior parte degli iPad dal 2018 fino al 2024. È compatibile con tantissimi modelli e non avrai nemmeno bisogno di collegarla in modalità Bluetooth.

Metapen A8: non rimpiangerai la Apple Pencil

Benché Apple Pencil abbia delle ottime caratteristiche, se vuoi spendere molto meno e avere comunque una risultato incredibilmente simile, acquista adesso Metapen A8. Oltre a essere compatibile per molti iPad gode di tecnologie interessanti che garantiranno un'esperienza che non ti farà rimpiangere la penna digitale della mela morsicata. Ha persino un aggancio magnetico che ti permette di tenerla attaccata al tuo dispositivo in modo più comodo (non è compatibile con la ricarica wireless).

Ha un'impugnatura maneggevole ed è leggerissima. Funziona senza il collegamento Bluetooth, ha un'autonomia fino a 10 ore con una ricarica completa e in appena 1 minuto di ricarica avrai quasi un'altra ora di utilizzo. Le punte sono resistenti e intercambiabili. In confezione ne troverai due. È sensibile e molto precisa. Quando la impugni, anche se appoggi il palmo della mano sulla iPad, questo non viene rilevato e quindi potrai continuare il tuo lavoro senza problemi.

Fai alla svelta perché ovviamente un'occasione del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista la tua penna digitale Metapen A8 a soli 23,19 euro, invece che 32,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime.