Perfetta per sport e viaggi: l’action cam WOLFANG GA200, resistente e compatta, gira video in 4K e ora è scontata del 20%

La nuova action cam di WOLFANG è un prodotto unico nel suo genere che non puoi non avere. Riesce a registrare video in 4K, cattura immagini da 24MP e ha una resistenza estrema fino a 40 metri sott’acqua. Grazie al doppio schermo, alla connessione WiFi, al telecomando 2.4G e a una serie completa di accessori, questa videocamera è perfetta per gli amanti degli sport estremi, delle immersioni, per gli appassionati di ciclismo, motori e non solo.

Pensa che su Amazon è disponibile a soli 63,99€, in offerta a tempo limitato; si tratta un’occasione imperdibile per chi vuole un’action cam professionale a un prezzo veramente irrisorio.

Video in 4K e foto da 24MP per catturare ogni dettaglio con la nuova acton cam WOLFANG GA200

La WOLFANG GA200 riesce a registrare clip video in 4K Ultra HD a 30 fps, mentre la risoluzione fotografica da 24MP consente di scattare foto nitide e realistiche, perfette per immortalare paesaggi, sport d’azione e momenti unici.

Non di meno, è dotata di un doppio schermo a colori, con un display frontale ideale per selfie e vlog, e ha anche un ampio display posteriore per la gestione delle impostazioni e l’anteprima delle registrazioni.

Grazie alla custodia impermeabile inclusa, la GA200 può essere utilizzata fino a 40 metri di profondità, così la puoi utilizzare negli sport acquatici estremi: snorkeling, immersioni, surf e molti altri ancora.

Dotata di un sistema di stabilizzazione avanzato, questa action cam riduce al minimo le vibrazioni, offrendo riprese stabili e fluide anche in situazioni di forte movimento, come durante corse in bici o moto.

Infine, con il WiFi integrato, puoi trasferire file velocemente sullo smartphone e controllare la fotocamera tramite l’app dedicata. Il telecomando 2.4G invece, serve per gestire la registrazione a distanza, così puoi avviare clip video senza bisogno di toccare il device.

Arriva con due batterie da 1050mAh, e il kit comprende anche un caricabatterie e diversi supporti per il casco, la bici e le altre superfici.

La WOLFANG GA200 è un’action cam completa che grazie all’offerta a tempo limitato su Amazon, è disponibile a soli 63,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.