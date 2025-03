Perfetto per i peli di animali e le superfici difficili: Roborock Flexi Lite aspira e lava in un solo passaggio (-38%)

Il Roborock Flexi Lite è un aspirapolvere senza fili intelligente, progettato per aspirare e lavare contemporaneamente, offrendo una pulizia profonda ed efficace su tutti i tipi di pavimenti. Con 17.000 Pa di potenza di aspirazione, autonomia fino a 40 minuti e tecnologia DirTect, garantisce prestazioni elevate e massima praticità.

Pensa che lo trovi su Amazon a 249,00€ grazie a uno sconto del 38%; questo device rappresenta una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo versatile, potente e adatto anche alle case con animali domestici.

Roborock Flexi Lite in offerta su Amazon: aspirapolvere senza fili con lavapavimenti a 249,00€

Il motore ad alta efficienza del Roborock Flexi Lite offre una potenza di aspirazione fino a 17.000 Pa, permettendo di rimuovere facilmente polvere, briciole, peli di animali e sporco ostinato.

Grazie alla funzione lava-pavimenti a umido e a secco, è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, riducendo il tempo necessario per la pulizia.

Il sistema DirTect rileva automaticamente il livello di sporco e regola la potenza di aspirazione di conseguenza, garantendo un’ottimizzazione dell’energia e delle prestazioni

Lo schermo intelligente integrato permette di monitorare lo stato della batteria, la modalità di pulizia e le segnalazioni di manutenzione, rendendo l’uso ancora più intuitivo.

Il design innovativo permette al Roborock Flexi Lite di raggiungere facilmente i bordi e gli angoli, assicurando una pulizia accurata anche nelle zone più difficili. Questa caratteristica lo rende ideale per abitazioni con mobili bassi e superfici irregolari, garantendo una copertura completa di tutta la casa. Grazie alla batteria ad alta capacità, l’aspirapolvere offre un’autonomia fino a 40 minuti, sufficiente per pulire grandi ambienti senza bisogno di ricaricare frequentemente. Il sistema di ricarica rapida permette di riprendere rapidamente la pulizia in caso di necessità.

Il Roborock Flexi Lite è progettato per gestire peli di animali domestici e sporco difficile, rendendolo ideale per chi ha cani o gatti in casa. Il sistema di filtraggio avanzato trattiene polveri sottili e allergeni, migliorando la qualità dell’aria in casa.

Grazie all’offerta a tempo con sconto del 38%, il Roborock Flexi Lite è disponibile su Amazon a 249,00€, un’ottima occasione per chi vuole un dispositivo intelligente, potente e adatto alla pulizia completa della casa.