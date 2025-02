Perfetto per la casa e l’ufficio: mouse wireless Trust Yuki super silenzioso, ora con il 17% di sconto e spese di spedizione gratuite

Se stai cercando un mouse wireless silenzioso, compatto e sostenibile, perfetto per il tuo desk setup, il Trust Yuki è la scelta perfetta per le tue esigenze. Dotato di connessione doppia (Bluetooth + 2.4GHz con dongle USB), design ambidestro e tasti ultra silenziosi, è ideale per chi lavora in ambienti condivisi, in ufficio o a casa. Inoltre, è realizzato con il 75% di plastica riciclata, una scelta ecologica che non ti farà rinunciare però, alle prestazioni e al comfort d’utilizzo. Oggi su Amazon costa solo 9,99€, con il 17% di sconto, ma l’offerta è a tempo limitato, quindi meglio approfittarne subito.

Trust Yuki Mouse Wireless: silenzioso, ecologico e ultra conveniente, ora in offerta su Amazon

Il Trust Yuki si collega a qualsiasi dispositivo grazie alla connessione Bluetooth e al ricevitore USB a 2.4GHz incluso, permettendoti di passare facilmente da un computer a un tablet o a uno smartphone senza bisogno di cavi.

Grazie ai tasti ultra silenziosi, riduce il rumore dei click fino al 90%, perciò lo troverai perfetto se lavori in ambienti silenziosi e non vuoi disturbare colleghi e familiari.

Con il suo design compatto ed ergonomico, è perfetto per chi viaggia o lavora fuori casa, adattandosi facilmente a borse e zaini. Il design ambidestro lo rende adatto sia a mancini che destrorsi. La batteria è inclusa in confezione, tra le altre cose.

Se cerchi un prodotto più sostenibile, questo mouse è realizzato per il 75% in plastica riciclata, riducendo l’impatto ambientale senza compromessi sulle prestazioni. Il mouse wireless Trust Yuki in definitiva, è un’ottima scelta se cerchi un accessorio top per la tua postazione lavorativa. Grazie allo sconto del 17% su Amazon, oggi puoi acquistarlo a soli 9,99€, ma l’offerta è a tempo limitato, quindi non lasciartela sfuggire. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto, e c’è la garanzia di due anni.