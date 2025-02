Perfetto per le officine e gli appassionati del fai-da-te: avvitatore a impulsi Seesii, ora scontato del 22%

Se sei un appassionato del fai-da-te e hai bisogno di un avvitatore a impulsi potente, resistente e adatto sia per l’uso professionale che per quello domestico, sappi che l’avvitatore Seesii 1000 N.m è la scelta perfetta per le tue esigenze.

Con un motore brushless da 1000 Newton metro di coppia, un design a massa battente da 1/2 pollice, e due batterie da 4.0Ah con caricabatterie rapido, questo strumento assicura prestazioni elevate per lavori su auto, moto, edilizia e fai-da-te. Oggi su Amazon è disponibile a soli 139,99€, con spese di spedizione incluse, un’offerta imperdibile per chi cerca affidabilità e potenza a un prezzo competitivo.

Motore brushless da 1000 N.m per i lavori più impegnativi

Il motore brushless offre maggiore efficienza, meno usura e una durata più lunga rispetto ai motori tradizionali. Con una coppia massima di 1000 N.m, l’avvitatore è in grado di rimuovere facilmente bulloni arrugginiti, dadi bloccati e fissaggi ad alta resistenza, perfetto per meccanici, hobbisti e professionisti dell’edilizia.

La configurazione a massa battente da 1/2 pollice assicura una trasmissione della forza ottimale, assicurando al contempo un fissaggio sicuro e una rimozione rapida di viti e bulloni senza sforzo.

Il kit include due batterie da 4.0Ah, garantendo lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni. Il caricabatterie rapido invece, serve per riportare lo strumento in azione in tempi brevi, perfetto per chi ha bisogno di continuità sul lavoro.

Nella confezione troverai 5 bussole di diverse dimensioni, rendendo l’avvitatore Seesii adatto a diverse applicazioni, dal settore automobilistico ai lavori di costruzione e riparazione. L’impugnatura è progettata per offrire una presa comoda e sicura, mentre la sua robusta struttura assicura una resistenza agli urti e alle condizioni di lavoro più difficili senza il minimo problema.

L’avvitatore a Impulsi di Seesii è uno strumento potente, l’alleato ideale per lavori su auto, moto, edilizia e fai-da-te. Con l’offerta su Amazon a 139,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, oggi puoi acquistarlo a un prezzo imbattibile.

