Perfetto per siepi e rami alti: con questo potatore 2-in-1 risparmi il 52% e hai tutto il necessario incluso

Per chi ha un giardino o uno spazio verde da mantenere ordinato, la praticità degli strumenti multifunzione può fare davvero la differenza. Il Murray IQ18PSHK, disponibile oggi su Amazon a 190,99€ con uno sconto del 52%, rappresenta una delle proposte più interessanti del momento per chi cerca efficienza, autonomia e versatilità in un unico strumento. Si tratta di un kit 2-in-1 composto da un potatore telescopico con lama da 20 cm e un tagliasiepi da 41 cm, progettato per gestire in autonomia la manutenzione degli alberi e delle siepi, anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Murray IQ18PSHK in super offerta su Amazon: potatore telescopico e tagliasiepi 2-in-1 a 190,99€ con il 52% di sconto

L’elemento distintivo del prodotto è la batteria agli ioni di litio da 18 V da 5.0 Ah, che garantisce una lunga durata operativa e tempi di ricarica ridotti. Con una sola carica, si può completare il lavoro su superfici ampie senza dover interrompere l’attività per ricaricare, un dettaglio non da poco quando si affrontano tagli intensi o siepi fitte. Il caricatore è incluso nella confezione, rendendo il pacchetto ancora più conveniente per chi parte da zero e vuole un set completo.

La struttura telescopica consente di raggiungere altezze considerevoli senza salire su scale o supporti, aumentando la sicurezza durante l’utilizzo. L’asta regolabile permette di lavorare con precisione e comodità, anche in presenza di rami alti o siepi profonde. Inoltre, la leggerezza dei materiali e l’ergonomia dell’impugnatura aiutano a mantenere il controllo dello strumento anche durante le sessioni più lunghe.

Il tagliasiepi integrato, con una lama da 41 cm, è perfetto per dare forma e definizione anche alle siepi più complesse. Il potatore da 20 cm, invece, riesce a tagliare rami di medie dimensioni con rapidità e precisione, grazie alla qualità della catena e alla velocità di taglio. In entrambi i casi, il motore brushless assicura una performance stabile e una maggiore durata nel tempo, con vibrazioni ridotte.

Con questo sconto del 52%, il Murray IQ18PSHK si propone come uno strumento completo e accessibile per la cura del verde, perfetto per l’uso domestico ma abbastanza robusto anche per lavori più impegnativi. A soli 190,99€ su Amazon, è un investimento valido per chi cerca qualità e praticità in un unico strumento da giardinaggio.