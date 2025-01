Philips Bodygroom, la rasatura sicura e precisa in offerta su Amazon a meno di 30 euro

Il Philips Bodygroom Series 3000 è un rifinitore impermeabile progettato per la cura del corpo maschile. Si trova in offerta a tempo limitato su Amazon al prezzo di 28,72 euro, grazie a un 9% di sconto sul valore di listino, con consegna celere e immediata tramite il servizio di Prime.

Perfetto per chi cerca una routine di grooming efficace e confortevole, questo accessorio è un Must Have per ognuno.

Philips Bodygroom Series 3000: imperdibile a meno di 30€

Progettato per la rasatura completa del corpo, il Bodygroom Series 3000 garantisce una depilazione delicata e precisa su tutte le zone, compreso l'inguine. Le lame ipoallergeniche e le punte arrotondate proteggono la pelle, evitando irritazioni e tagli.

Potrai utilizzare il rifinitore sia su pelle asciutta che bagnata, anche sotto la doccia. Questa caratteristica non solo offre maggiore comodità e flessibilità durante l’uso, ma facilita anche la pulizia del device dopo ogni utilizzo.

Il rifinitore è dotato di un pettine regolabile che consente di rifinire i peli a una lunghezza uniforme di 3 mm. È perfetto per chi desidera mantenere un aspetto curato senza rimuovere completamente i peli.

Con una batteria ricaricabile che offre fino a 50 minuti di autonomia, è ideale per sessioni di grooming complete senza interruzioni. La carica completa avviene in poche ore, garantendo un utilizzo pratico e continuativo.

Non di meno risulta comodo da impugnare e maneggiare, anche nelle aree più difficili da raggiungere. Sta bene anche in valigia visto che è piccolo e compatto e in confezione si trova anche una pratica custodia da viaggio.

Con un costo di soli 28,72 euro, questo rifinitore offre la qualità e l’affidabilità garantite dal marchio Philips, noto per i suoi prodotti di alta gamma.

È in offerta a tempo limitato per poche ore; c’è la consegna celere con il servizio di Prime.