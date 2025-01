Philips PowerPro Compact 3000: pulizia perfetta per la tua casa oggi a 119,99€

Il Philips PowerPro Compact 3000 Series è un aspirapolvere davvero unica, un dispositivo efficiente e facile da usare; grazie alla promozione del giorno su Amazon, si trova al prezzo scontato di 119,99€, con un 11% di sconto sul valore di listino. C’è la consegna celere e gratuita con il servizio di Prime.

Philips PowerPro Compact, l’aspirapolvere che costa pochissimo

Con un motore da 900W, l’aspirapolvere PowerPro Compact offre una potenza di aspirazione esagerata, utile per rimuovere efficacemente polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie.

Che si tratti di tappeti, pavimenti duri o angoli difficili da raggiungere, garantirà sempre risultati impeccabili.

Grazie alla tecnologia PowerCyclone 5, l’aspirapolvere separa rapidamente polvere e aria, mantenendo una potenza di aspirazione costante e migliorando l’efficienza della pulizia. Il design senza sacco è pensato per semplificare la manutenzione: basta svuotare il contenitore in pochi gesti, senza sporcare nulla.

Il filtro HEPA integrato cattura fino al 99,9% delle particelle sottili, inclusi allergeni, polvere e pollini, e migliora la qualità dell’aria in casa.

È un’ottima scelta per chi soffre di allergie o per famiglie con bambini piccoli. La spazzola TriActive invece, è progettata per effettuare tre azioni di pulizia in una sola passata.

Aspira grandi detriti, rimuove polvere in profondità dai tappeti e cattura lo sporco lungo i bordi, rendendo la pulizia rapida ed efficace.

Con un design leggero e compatto, il Philips PowerPro Compact è facile da manovrare e riporre, anche in spazi ristretti. Le ruote grandi garantiscono stabilità e una mobilità fluida, mentre il cavo lungo permette di coprire ampie superfici senza cambiare presa.

Nonostante le prestazioni elevate, questo aspirapolvere appartiene alla classe di efficienza energetica A, garantendo un utilizzo sostenibile e conveniente dal punto di vista dei consumi.

Philips PowerPro Compact 3000 Series è l’aspirapolvere che non può mancare a casa tua. Costa solo 119,99€, spese di spedizione comprese, con l’offerta del giorno su Amazon.