Più prese, più ordine e più sicurezza: ciabatta multipresa con 9 slot e cavo da 1,5 m in MEGA SCONTO

Amazon, oggi, pensa alla praticità e all'utilità di avere più slot per le tue prese. Fin troppo spesso ci si trova a dover far fare ai nostri cavi dei giri pindarici pur di raggiungere una presa ma con questa ciabatta non ce ne sarà bisogno. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto XL del 44% sulla multipresa da 9 slot per un costo totale e finale d'acquisto di 6,76€. Non lasciartela scappare: acquistala ora!

Ecco le caratteristiche di questa pratica e comoda ciabatta multipresa

La ciabatta multipresa Electraline è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo sicuro e pratico per gestire più collegamenti elettrici contemporaneamente. Di colore nero e dotata di 9 prese di alimentazione, offre un’ottima versatilità per l’uso domestico e professionale.

Dispone di 3 prese polivalenti Schuko e 6 prese bivalenti da 10/16A, permettendo il collegamento di vari dispositivi elettrici senza bisogno di adattatori. La tensione di 230 Volt garantisce un’alimentazione stabile e sicura.

Questa multipresa è equipaggiata con un cavo HO5 VV-F con una lunghezza di 1,5 metri, assicurando una buona flessibilità di posizionamento. Inoltre, è dotata di un indicatore luminoso on/off, che consente di verificare rapidamente lo stato di alimentazione. Un elemento distintivo di questo prodotto è la funzione Children Safety, aumentando la sicurezza in ambienti con bambini.

Per un fissaggio stabile e sicuro, la ciabatta multipresa include un’asola di fissaggio e fori per fascette autobloccanti, offrendo la possibilità di un montaggio pratico su pareti o scrivanie. Affidabile e funzionale, la ciabatta multipresa Electraline è un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo che unisca sicurezza, comodità e praticità.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto XL del 44% sulla multipresa da 9 slot per un costo totale e finale d'acquisto di 6,76€. Approfittane ora e non perdere questa chance!