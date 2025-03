Pizze fatte in casa da vero maestro pizzaiolo: forno G3 Ferrari con doppia pietra refrattaria e timer, ora con il 41% di sconto

Il G3 Ferrari G10032 è un forno elettrico compatto e potente, progettato per cuocere la pizza in pochi minuti con risultati professionali. Grazie alla doppia pietra refrattaria da 31 cm di diametro e alla potenza di 1200W, permette di ottenere una cottura uniforme e croccante, proprio come in una pizzeria.

Ora si trova su Amazon a 93,99€ con uno sconto del 41%, questo forno è l'alleato perfetto per preparare pizze napoletane, focacce e snack sfiziosi direttamente a casa.

Pizzeria Snack Napoletana G3 Ferrari G10032 in offerta su Amazon: forno pizza con doppia pietra a 93,99€

Il punto di forza del Forno Pizza Plus Evo è la doppia pietra refrattaria, che garantisce una distribuzione uniforme del calore, permettendo di cuocere la pizza in pochi minuti a temperature elevate. Questa tecnologia consente di mantenere la croccantezza della base e di rendere soffice e ben cotto il condimento, proprio come nei forni a legna.

Con una potenza di 1200W, il forno raggiunge rapidamente temperature fino a 400°C, garantendo una cottura rapida e uniforme.

Grazie al timer regolabile fino a 5 minuti, si possono personalizzare i tempi di cottura per ottenere pizze più morbide o croccanti a seconda dei gusti.

Oltre alla pizza, il G3 Ferrari Pizzeria Snack Napoletana è perfetto per preparare focacce e panini croccanti, calzoni e torte salate, toast e snack sfiziosi. Grazie alla doppia resistenza e alla capacità di mantenere temperature elevate costanti, permette di cuocere in modo ottimale diversi tipi di impasti e snack.

Il forno ha un design compatto e maneggevole, ideale per essere utilizzato su qualsiasi piano di lavoro senza occupare troppo spazio. Incluso nella confezione c’è anche un ricettario con idee e consigli per preparare pizze perfette e altri piatti gustosi.

Grazie all’offerta speciale su Amazon, il G3 Ferrari G10032 Pizzeria Snack Napoletana è ora disponibile a 93,99€, con uno sconto del 41%. Un’occasione perfetta per chi desidera un forno elettrico potente e pratico per preparare pizze e snack gustosi direttamente a casa.