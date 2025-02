Pizze perfette in pochi minuti, trasforma il tuo giardino in una pizzeria, con cornicione o senza!

Ti piacerebbe sorprendere amici e familiari preparando pizze direttamente nel tuo giardino o sul balcone?

Forse hai già provato a utilizzare il forno domestico per realizzare qualche pizza, ma con risultati scadenti. Non devi meravigliarti di ciò: per ottenere un risultato degno della migliore pizzeria della tua città, hai bisogno di strumenti adeguati.

In questo senso, puoi affidarti a un classico forno a legna (costoso e che richiede spazi adeguati) o scegliere un più flessibile forno a gas portatile. Questo non solo ti permette di preparare pizze gustose, ma anche di spostarti facilmente, adattandoti a balconi, giardini, campeggio e qualunque altro contesto di outdoor.

Il forno per pizza a Gas Tony, prodotto da BURNHARD, rappresenta una delle migliori scelte che puoi fare. Stiamo parlando di un prodotto di qualità che, grazie all'attuale promozione, è disponibile per un costo contenuto.

Con la riduzione del 30% sul prezzo di listino, puoi portare nel tuo giardino questo gioiellino per appena 209,30€, rispetto ai consueti 299€.

Il forno per pizza a Gas Tony di BURNHARD? Come avere una pizzeria a tua disposizione in giardino

Immagina di poter gustare una pizza napoletana autentica in soli 90 secondi, ovunque tu voglia.

Il forno per pizza a gas Tony è il tuo alleato perfetto per realizzare quello che probabilmente non è solo il tuo sogno, ma anche dei tuoi figli e altri familiari.

Stiamo parlando di un prodotto di alto livello, capace di offrirti un bruciatore in ghisa a forma di L, che emana un calore intenso e uniforme, puoi ottenere una cottura ideale girando la pizza solo una volta. Questo sistema innovativo ti permette di goderti una crosta croccante e condimenti cotti alla perfezione.

Il forno Tony è dotato di una camera di cottura spaziosa e facile da usare, ideale per pizze fino a 29 cm di diametro. La pietra refrattaria in cordierite ha uno spessore di 1,5 cm e conserva il calore ottimamente, consentendoti di cuocere più pizze consecutive senza dover riscaldare nuovamente il suo interno.

Raggiungendo temperature superiori ai 450 °C, il forno offre risultati paragonabili alle pizzerie, ben distanti dalle pietanze che puoi ottenere sfruttando strumenti domestici che non potranno mai offrirti risultati professionali.

Con le sue dimensioni compatte (58,5 x 47,7 x 24,8 centimetri) e un peso contenuto (circa 14 chili), questo forno si adatta perfettamente anche negli spazi più piccoli ed è facilmente trasportabile grazie alla borsa (disponibile separatamente). Puoi dunque portarlo alla tua casa al mare o in campeggio senza particolari difficoltà.

Se tutto ciò non bastasse a convincerti, la promozione che abbassa il prezzo di questo prodotto lo porta a costare solo 209,30€: un costo che, visto quanto costano le pizzerie al giorno d'oggi, verrà ripagato a poche settimane dall'acquisto.