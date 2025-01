Power Bank con 2 ingressi e 3 uscite: ricarica multipla per tutti i tuoi dispositivi, oggi a meno di 13 euro

Quando esci di casa hai sempre paura che il tuo smartphone non abbia la batteria sufficiente per durare tutto il giorno? Nessun problema, se vai subito su Amazon puoi risolvere con una piccola spesa. Metti subito nel tuo carrello questo Power Bank a soli 12,85 euro, invece che 19,99 euro.

Sul prezzo di listino, anche se forse da mobile potresti non vederlo, c'è uno sconto del 36% e quindi, se già il prezzo originale non era altissimo, adesso è da prendere al volo. Con questo fantastico device avrai praticamente una batteria esterna sempre a portata di mano e potrai ricaricare qualsiasi dispositivo e in qualsiasi posto tu sia.

Power Bank super potente e leggerissimo

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo Power Bank uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi, oltre ovviamente al prezzo super vantaggioso. Intanto si presenta con un design davvero incredibilmente compatto, leggero e sottile e questo ti consente ad esempio di mettertelo in tasca senza nemmeno accorgerti di averlo. Inoltre ha un pratico display LED dove puoi vedere la batteria residua.

Gode di una capacità eccellente da 10.400 mAh e potrai quindi ricaricare uno smartphone almeno due volte e un tablet più di una volta. Ovviamente potrai usarlo su tantissimi dispositivi come auricolari wireless e smartwatch. Grazie alle sue tre uscite potrai ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente per risparmiare tantissimo tempo. La ricarica è veloce e poi ha diverse protezioni che lo rendono sicuro al 100%.

Una piccolissima spesa per un grande risultato. Questo è indubbiamente un dispositivo che si dovrebbe sempre avere. Dunque non perdere l'offerta, vai subito su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 12,85 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.