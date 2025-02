Proteggi il tuo negozio da ladri e malintenzionati con la telecamera di sorveglianza di EZVIZ: offerta a tempo limitato, sconto del 20%

Se possiedi un negozio e vuoi proteggerlo da eventuali ladri e malintenzionati, devi assolutamente installare una videocamera di sorveglianza all’esterno del locale.

Nello specifico, noi ti consigliamo il modello CB8 di EZVIZ che dispone del modem WiFi, è motorizzato, è pensato per gli ambienti esterni, e offre una copertura visiva completa a 360°; non manca la risoluzione da 3MP e gode di un’autonomia fino a 210 giorni grazie alla batteria da 10.400 mAh integrata. Con funzioni avanzate come la rilevazione del movimento, la visione notturna e il controllo da remoto tramite app, garantisce sicurezza e praticità per il monitoraggio di abitazioni, uffici e spazi esterni.

Adesso su Amazon è in offerta a tempo limitato con il 20% di sconto, con un costo ufficiale di soli 119,99€, ma affrettati. Non sappiamo quante scorte siano disponibili e per quanto ancora durerà la promo esclusiva.

EZVIZ CB8: telecamera di sorveglianza WiFi da esterno con copertura a 360° in offerta

Grazie alla funzione Pan&Tilt, la EZVIZ CB8 può ruotare orizzontalmente e verticalmente, offrendo una copertura visiva completa a 360°. Questo permette di monitorare ampie aree senza bisogno di installare più telecamere, garantendo un controllo ottimale degli spazi.

Non di meno registra con una risoluzione di 3 MP, offrendo immagini nitide e dettagliate di giorno e di notte. La visione notturna a infrarossi invece, consente di monitorare l’ambiente in condizioni di scarsa illuminazione, magari anche al buio, con un’ottima resa visiva fino a 30 metri di distanza.

Uno dei punti di forza di questa telecamera è la batteria integrata da 10.400mAh, che garantisce un’autonomia fino a 210 giorni con una singola ricarica. Fra le altre cose, è dotata di sensori di movimento intelligenti, e ti invia notifiche istantanee allo smartphone ogni volta che rileva movimenti sospetti, permettendo di controllare in tempo reale la situazione tramite l’app dedicata.

Infine, grazie all’audio bidirezionale, è possibile ascoltare e parlare direttamente dalla telecamera; è inoltre compatibile con Alexa e Google Assistant.

La EZVIZ CB8 è la scelta ideale per chi cerca una telecamera di sorveglianza WiFi senza fili; è perfetta per monitorare abitazioni, cortili ma anche negozi e uffici, visto che garantisce una sicurezza esagerata e un controllo da remoto. Grazie all’offerta a tempo limitato su Amazon, oggi la pagherai soltanto 119,99€ con il 20% di sconto.