Proteggi la tua abitazione con la telecamera da esterni di KuWFi, ora al 5% di sconto su Amazon per poche ore

La telecamera da esterno di KuWFi è una videocamera di sorveglianza PTZ dotata di risoluzione HD 3MP, proiettori LED per visione notturna a colori, audio bidirezionale, rilevamento del movimento e certificazione IP66 impermeabile. È disponibile su Amazon a 18,99 euro, con IVA inclusa, spedizione gratuita e sconto del 5%, in offerta esclusiva a tempo limitato.

Proteggi la tua casa con la telecamera da esterno di KuWFi

La telecamera offre una panoramica orizzontale e l’inclinazione verticale motorizzata, garantendo un campo visivo ampio e regolabile da remoto tramite app mobile. La qualità d’immagine in 3MP consente di distinguere chiaramente volti, targhe e movimenti sospetti, anche in condizioni di scarsa luce.

I proiettori integrati si attivano automaticamente al rilevamento di movimento, offrendo una visione notturna a coloripiù dettagliata rispetto alla tradizionale visione in bianco e nero a infrarossi.

L’audio bidirezionale permette di ascoltare e parlare con chi si trova vicino alla telecamera, utile per comunicare con visitatori, corrieri o scoraggiare comportamenti indesiderati. La comunicazione avviene direttamente tramite app per smartphone compatibile con Android e iOS.

La certificazione IP66 garantisce resistenza a pioggia, polvere e temperature estreme, rendendo il dispositivo adatto per l’installazione in giardini, ingressi, parcheggi o terrazze. L’installazione è semplice grazie al supporto da parete incluso e alla connessione Wi-Fi diretta.

Il sistema di rilevamento del movimento intelligente invia notifiche istantanee all’utente e può attivare la registrazione su microSD (non inclusa) o su cloud, a seconda delle impostazioni configurate.

Per riassumere, la telecamera di KuWFi è una soluzione da esterno completa e accessibile per la sicurezza domestica, con HD 3MP, visione notturna a colori, audio bidirezionale e impermeabilità IP66. Il prezzo di 18,99 euro, con IVA e spedizione inclusi e sconto del 5%, è attualmente disponibile su Amazon in offerta esclusiva a tempo limitato.