Proteggi la tua casa con la telecamera Yeskamou 2K: sicurezza a 360° e visione notturna a colori, PROMO ATTIVA

Maxi sconto: telecamera di sicurezza ad un prezzo molto competitivo

Questa telecamera wi-fi per esterno è dotata di batterie ricaricabili integrate di grande capacità e di pannelli solari per il risparmio energetico. La telecamera è dotata di un obiettivo grandangolare da 100° che combina un campo di rotazione orizzontale di 355° e un campo di rotazione verticale di 120° per creare un angolo di visione completo di 360°.

Questa telecamera wifi per esterno a batteria ha una risoluzione 2K ad alta definizione e uno zoom digitale 5x, in grado di fornire immagini di alta qualità che registrano ogni dettaglio. Supporta tre modalità di visione notturna. È possibile impostare la visione notturna a colori, in bianco e nero o in modalità intelligente in base alle proprie esigenze. Otterrai immagini chiare anche di notte.

La telecamera senza fili da esterno è dotata di rilevamento intelligente del movimento PIR, quando qualcuno passa davanti alla telecamera, la telecamera mostra il percorso dell'essere umano e traccia automaticamente il movimento, allo stesso tempo invierà informazioni di allarme attraverso l'APP dedicata.

Dotata anche di microfono e altoparlante integrati, in modo da poter salutare i visitatori o avvisare gli intrusi tramite il proprio dispositivo mobile. Questo device supporta l'archiviazione su scheda Micro SD e l'archiviazione su cloud. Con le spese di spedizione gratis la promozione è molto interessante.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 19% sulla telecamera per esterno e viene venduta al prezzo totale e finale di 40,72€. Acquistala subito su Amazon!