Proteggi la tua casa con le videocamere di Tapo: il set da due pezzi lo paghi pochissimo

Oggi ti parliamo di un bundle veramente strepitoso; se vuoi proteggere la tua abitazione non puoi non avere le videocamere di sorveglianza da interni. Nello specifico, ti proponiamo quelle di Tapo che sono semplicemente, uniche. Su Amazon il kit comprendente due pezzi della serie C200P2 è disponibile su Amazon a 39,99 euro, grazie a uno sconto dell’11%. Con funzionalità avanzate come la Night Vision, l’audio bidirezionale e le notifiche in tempo reale, questo set oggi rappresenta una soluzione completa e conveniente per migliorare la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio.

Sorveglia la tua casa con le videocamere Tapo C200

Le telecamere Tapo C200 offrono una risoluzione 1080P Full HD, garantendo immagini nitide e dettagliate. Questa qualità video ti permette di monitorare ogni angolo della tua casa, riconoscendo facilmente volti o oggetti anche a distanza. La funzione di visione notturna fino a 9 metri assicura un monitoraggio efficace anche al buio, per una protezione continua giorno e notte.

Grazie al sensore di movimento integrato, le telecamere inviano notifiche in tempo reale direttamente al tuo smartphone ogni volta che rilevano un’attività sospetta. Questa funzione è ideale per tenere sotto controllo ingressi, stanze dei bambini o aree sensibili, offrendo tranquillità anche quando sei fuori casa.

Il sistema di audio bidirezionale consente di comunicare facilmente con chi si trova nell’area sorvegliata, come familiari, bambini o animali domestici. Puoi anche utilizzare questa funzione per avvisare di presenze non autorizzate, per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza alla tua casa.

Le telecamere Tapo C200 sono semplici da configurare e controllare tramite l’app proprietaria, disponibile per dispositivi iOS e Android. Puoi accedere al feed video in tempo reale, regolare le impostazioni e rivedere le registrazioni ovunque ti trovi. Inoltre, la rotazione orizzontale e verticale consente di coprire un’ampia area con una sola telecamera.

A soli 39,99 euro, il set comprendente due videocamere Tapo C200P2 non puoi lasciartelo sfuggire.