Proteggi la tua casa con un solo sguardo: videocamera di sorveglianza Tapo C200, in offerta a tempo (-9%)

Tapo C200 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi progettata per offrire sicurezza domestica avanzata con un sistema di monitoraggio intelligente e facile da usare. Grazie alla sua capacità di ruotare a 360° in orizzontale e 114° in verticale, garantisce un campo visivo completo per controllare ogni angolo della casa.

Con l’offerta a tempo su Amazon a 19,99€, grazie a uno sconto del 9%, è una soluzione economica e affidabile per chi vuole proteggere la propria abitazione senza spendere una fortuna.

Tapo C200 in offerta su Amazon: telecamera Wi-Fi con visione a 360° a 19,99€

La risoluzione Full HD 1080p assicura immagini chiare e dettagliate, permettendo di riconoscere volti e oggetti con precisione. Il sistema di visione notturna a infrarossi garantisce una sorveglianza efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione, fornendo immagini nitide fino a 9 metri di distanza. Può rilevare il movimento inviando al contempo notifiche istantanee allo smartphone non appena viene individuata un’attività sospetta, consentendo un controllo costante ovunque ci si trovi.

L’audio bidirezionale permette di comunicare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente monitorato. Questa funzione è utile per parlare con familiari, rispondere ai corrieri o scoraggiare eventuali intrusi. L’allarme acustico e luminoso integrato offre un ulteriore livello di sicurezza, attivandosi automaticamente in caso di movimento sospetto.

L’installazione è semplice e immediata, con la possibilità di controllare la telecamera direttamente dall’app Tapo, compatibile con Alexa e Google Assistant. Il supporto per la registrazione su scheda microSD fino a 128 GB permette di salvare i filmati in locale senza necessità di abbonamenti a servizi cloud.

Grazie all’offerta su Amazon a 19,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, la Tapo C200 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un sistema di sicurezza smart con visione a 360°, con il supporto alle notifiche in tempo reale e l’allarme integrato, il tutto a un prezzo estremamente competitivo.