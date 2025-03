Protezione dal freddo, massimo grip e touch: questi guanti termici per lo sci oggi costano pochissimo

Se sei alla ricerca di un nuovo paio di guanti che risulti essere particolarmente adatto alle tue gite in montagna sulla neve o per le tue sessioni di sci sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione con uno sconto attivo del 29% su un paio di guanti invernali, termici e impermeabili con dito touch che vengono venduti al costo totale e finale d'acquisto di 9,99€. Un prezzo davvero super allettante: acquistali subito in promozione!

Guanti termici: prezzo clamoroso su Amazon

Questi guanti sono realizzati con un mix di tessuti conduttivi per creare un'esperienza di usura piacevole, comoda e calda nei giorni più freddi. Si tratta di un paio di guanti termici, dunque non ingombranti ma comunque capaci di riscaldare le vostre mani anche sulla neve e in montagna durante l'inverno.

Le parti delle dita e del palmo sono realizzate in silicone con design anti-salto e l'esclusivo design antiscivolo sul palmo che aumenta l'attrito e la resistenza all'abrasione, può impedire agli oggetti di scivolare, offrendo una migliore esperienza d’uso.

Design unico e pratico del touchscreen a 2 dita (pollice, indice), puoi utilizzarlo su tutti gli smartphone e dispositivi touchscreen senza toglierti i guanti. La particolarità risiede proprio nel supportare l'utilizzo del touch su due dita e non solamente su una, il che ne aumenta la comodità e la praticità nell'utilizzo. Presente anche un gancio di prevenzione della perdita.

Questi guanti sono sia per uomo sia per donna e sono ideali per gli sport invernali all'aperto. Con le spese di spedizione pari a 0 e l'offerta attiva, l'occasione è davvero molto ghiotta.

