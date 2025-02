Pulizia automatica e senza sforzo: EZVIZ robot aspirapolvere e lavapavimenti, ora con il 13% di sconto e un coupon da 100€

EZVIZ RS2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione, progettato per garantire pulizia profonda e gestione smart degli ambienti domestici. Dotato di potente aspirazione da 4000Pa, sistema di navigazione laser con rilevamento ostacoli e lavaggio automatico dei panni, assicura risultati impeccabili su qualsiasi superficie. La telecamera 3K integrata permette di monitorare la casa da remoto, offrendo sicurezza e controllo totale anche quando non sei a casa.

Pensa che su Amazon lo puoi acquistare al prezzo speciale di soli 599,00€, con il 13% di sconto. Ricordati di spuntare il coupon da 100€ al checkout.

EZVIZ RS2: il robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente con telecamera 3K

Con un motore ultra-potente da 4000 Pa, EZVIZ RS2 rimuove polvere, peli di animali e detriti anche dai tappeti più spessi, adattando automaticamente la potenza in base al tipo di superficie. Grazie alla tecnologia di navigazione LiDAR, il robot riesce a mappare l’intera casa in modo preciso, evitando mobili, scale e oggetti sul pavimento. Il sistema intelligente gli permette di adattare i percorsi per una pulizia efficace e senza interruzioni.

La base di ricarica include un sistema di lavaggio e l’asciugatura automatica dei panni, che evita la necessità di intervento manuale e garantisce igiene ottimale a ogni ciclo di pulizia.

A differenza di molti altri robot aspirapolvere, EZVIZ RS2 è dotato di una telecamera 3K ad alta risoluzione, che permette di controllare l’ambiente domestico da remoto tramite l’app EZVIZ: hai la possibilità di programmare la pulizia, selezionare stanze specifiche e monitorare i progressi in tempo reale. Infine, è compatibile con Alexa.

Corri a prendere EZVIZ RS2; con l’offerta su Amazon compri il robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 599,00€, grazie al 13% di sconto e al coupon da 100€ applicabile al checkout. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e c’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.