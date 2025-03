Pulizia automatica senza pensieri: ECOVACS DEEBOT N20 Plus, ora con il 25% di sconto

Mantenere la casa pulita senza fatica è finalmente possibile grazie al nuovo ECOVACS DEEBOT N20 Plus, un robot aspirapolvere ultra potente che offre una pulizia profonda e automatizzata. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 25%: un’occasione imperdibile per chi cerca efficienza e praticità nella pulizia quotidiana. Pensa che lo pagherai pochissimo, soltanto 299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

ECOVACS DEEBOT N20 Plus: il robot aspirapolvere con stazione di svuotamento in super offerta su Amazon

Dotato di un motore ad alte prestazioni, il DEEBOT N20 Plus vanta un’incredibile potenza di aspirazione fino a 8000 Pa, perfetta per raccogliere polvere, peli di animali e sporco ostinato su qualsiasi superficie. Che tu abbia pavimenti impegnativi o tappeti, il robot regola automaticamente la potenza per garantire risultati impeccabili, senza lasciare residui.

Grazie alla sua stazione di svuotamento automatico, non dovrai più preoccuparti di svuotare il serbatoio della polvere ogni giorno. Il robot può accumulare lo sporco fino a 45 giorni, rendendo la manutenzione minima e senza stress. Questa funzione è ideale per chi ha una vita frenetica e desidera un robot aspirapolvere totalmente autonomo.

Con un’autonomia fino a 300 minuti, il DEEBOT N20 Plus è in grado di pulire ampie superfici con una sola carica. Perfetto per case grandi o multi-piano, il robot torna autonomamente alla base per ricaricarsi quando necessario, riprendendo la pulizia da dove aveva interrotto.

Uno dei problemi più comuni dei robot aspirapolvere è l’accumulo di peli e capelli sulle spazzole. Il DEEBOT N20 Plus presenta una spazzola antigroviglio che evita il fastidioso problema dell’intasamento; è perfetto anche per chi ha animali domestici. Inoltre, è in grado di superare ostacoli fino a 20 mm, come tappeti e soglie delle porte, garantendo una pulizia continua ed efficace in tutta la casa. Tecnologia avanzata per una pulizia intelligente Grazie ai suoi sensori avanzati, il robot evita ostacoli, rileva scale e ottimizza i percorsi di pulizia per coprire ogni angolo della casa.

L’integrazione con l’app ECOVACS Home ti permette di personalizzare i programmi di pulizia, impostare zone vietate e monitorare il robot in tempo reale. Inoltre, è compatibile con Alexa e Google Assistant, così puoi controllarlo con semplici comandi vocali.

Oggi puoi portarti a casa l’ECOVACS DEEBOT N20 Plus a un prezzo imperdibile! Con il 25% di sconto, è il momento perfetto per rendere le pulizie più semplici e intelligenti. Affrettati: l’offerta è a tempo limitato, costa solo 299,00€.