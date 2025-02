Pulizia perfetta ovunque: l’aspirabriciole senza fili ideale per casa e auto ad un SUPER PREZZO

Spesso ci si trova ad avere a non riuscire a pulire alcuni angoli della casa o della propria auto, lasciando lì delle fastidiose briciole e dei piccoli mucchietti di polvere. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto a tempo del 37% sull'aspirabriciole Hoto che viene messo in vendita al prezzo finale e totale d'acquisto di 63€. Acquistalo ora a prezzo scontato!

Aspirabriciole: tutte le caratteristiche di questo utilissimo dispositivo

Questo aspirabriciole è dotato di motore senza spazzole e ha una potenza d'aspirazione di 15.000Pa, che può facilmente raccogliere peli di animali domestici e detriti di polvere nelle fessure dell'auto e sui divani, o in piccoli angoli dove un normale aspirapolvere non arriva. La funzione di sottovuoto consente di ottimizzare lo spazio di archiviazione e liberare più spazio per altri oggetti.

Con una pompa ad aria ad alta velocità che genera un flusso d'aria di 500L/min, puoi gonfiare un kayak gonfiabile in soli 2 minuti. Il flusso d'aria soffia a una velocità di 22m/s, rendendo la pulizia di piccoli elementi un gioco da ragazzi. Non dovrai più faticare per raggiungere quegli spazi stretti.

Questo aspirabriciole è dotato di 4 modalità: aspirazione, soffiaggio, gonfiaggio e sigillamento sottovuoto. Un'estremità aspira in modo efficace, mentre l'altra soffia via polvere e detriti. Questo aspirabriciole è un vero e proprio compagno di pulizia 4-in-1, l’alleato perfetto per mantenere la tua casa e auto impeccabili.

Il design a un solo pulsante rende facile controllare l'accensione e lo spegnimento o impostare le modalità alta/bassa. La batteria da 1900 mAh garantisce un'autonomia continua di 10 minuti in modalità alta. Con le spese di spedizione pari a 0, questo aspirabriciole in offerta a tempo risulta molto interessante.

