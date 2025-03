Pulizia senza sforzo con il robot DEEBOT X5 OMNI: il top di gamma è scontato del 55% su Amazon

L'ECOVACS DEEBOT X5 OMNI è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con stazione All-in-One che, scheda tecnica alla mano, vuole rappresentare il massimo della comodità e dell'efficienza. Come? Ovviamente offrendo una pulizia profonda e senza sforzo. Potenza di aspirazione di 12800Pa, tecnologia anti-groviglio e lavaggio con acqua calda a 70°C fanno del DEEBOT X5 OMNI una delle soluzioni più avanzate disponibili sul mercato, e oggi - grazie alle Offerte di Primavera di Amazon - è acquistabile a soli 599€, inclusa spedizione. Un ottimo prezzo se si considera che quello di listino supera i 1.300€.

Massima pulizia con lavaggio con acqua calda e aspirazione da 12.800Pa

Uno dei punti di forza di questo robot è la sua forma a D, ideata per raggiungere ogni angolo della casa e garantire una pulizia precisa lungo i bordi. Il design compatto e ultra-sottile consente al robot di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando polvere e sporco che spesso sfuggono alla pulizia tradizionale. La tecnologia TruEdge Adaptive Edge Mopping invece permette al robot di avvicinarsi fino a 1 mm dagli angoli, migliorando ulteriormente l'efficacia della pulizia.

Chi ha animali domestici apprezzerà sicuramente la potenza di aspirazione di 12.800Pa, un valore straordinario in questo settore e che si traduce in una rimozione efficace di polvere, peli di animali e detriti di ogni tipo. A proposito, la spazzola anti-aggrovigliamento riduce drasticamente la necessità manutenzione e garantisce un funzionamento ancora più duraturo, senza interruzioni. Durante la fase di lavaggio, invece, non non c'è alcun motivo per temere per i tappeti, perché il sistema di sollevamento del mop fino a 15 mm evita che questi vengano bagnati durante la pulizia.

A rendere un top di gamma il robot di ECOVACS è anche la stazione All-in-One, che rende la manutenzione del dispositivo praticamente inesistente. Questa prevede infatti il lavaggio automatico con acqua calda a 70°C dei panni, lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere, l'asciugatura ad aria calda e l'auto-riempimento del serbatoio dell'acqua.

E non bisogna dimenticare la tecnologia TrueDetect 3D 3.0, che permette al DEEBOT X5 OMNI di scansionare l'ambiente con estrema precisione e di evitare eventuali ostacoli come mobili, giocattoli e cavi. Infine, restando nell'ambito smart, vale la pena sottolineare la piena compatibilità con Alexa e Google Assistant, per un controllo vocale senza compromessi. Cogli al volo l’offerta: acquista il robot ECOVACS in sconto.