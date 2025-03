Pulizia smart senza sforzo: Ecovacs Deebot X1 Omni è il top dei robot aspirapolvere, maxi sconto

Ecovacs è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e dispositivi per la casa, in particolar modo per quel che riguarda la produzione di robot aspirapolvere e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato maxi del 33% sul robot aspirapolvere Deebot X1 Omni per un costo totale e finale d'acquisto di 746,54€. Approfittane subito e non perdere questa chance!

Robot aspirapolvere Ecovacs: ottima promozione, ecco le caratteristiche

Il robot aspirapolvere con stazione OMNI-Clean è una soluzione completamente automatizzata e multifunzionale, progettata per garantire un'esperienza di pulizia avanzata ed efficiente. Dotata di una stazione di estrazione e pulizia ad acqua, questa tecnologia permette di mantenere il dispositivo sempre pronto all'uso, riducendo al minimo l'intervento manuale.

Progettato dal rinomato designer Jacob Jensen, questo robot combina un design raffinato con tecnologie all'avanguardia. Grazie al rilevamento ostacoli 3D con intelligenza artificiale (AIVI 3D), il dispositivo è in grado di evitare ostacoli e adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Con una potenza di aspirazione fino a 5000 PA e una batteria che garantisce fino a 260 minuti di autonomia, il robot è in grado di pulire grandi superfici con estrema precisione. La tecnologia di mappatura True Mapping 2.0 consente una navigazione tridimensionale, visibile direttamente nell'app, mentre la fotocamera RGB permette al dispositivo di operare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Compatibile con Smart Home e completamente controllabile tramite app, il robot offre un'esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. Inoltre, è dotato di YIKO, un assistente vocale intelligente che migliora ulteriormente l’interazione con l’utente. Ideale per la pulizia di pavimenti duri, tappeti e tappetini, questo robot si adatta a ogni esigenza domestica.

