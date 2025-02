Questo smartphone OPPO in offerta su Amazon è la scelta giusta tra i low cost

Per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost con un ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, la scelta giusta non può che essere OPPO A40. Il modello in questione, infatti, è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 119 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Lo smartphone di OPPO è venduto e spedito da Amazon.

OPPO A40: la scelta giusta tra i low cost

La scheda tecnica di OPPO A40 conferma come il dispositivo sia un vero e proprio punto di riferimento della fascia bassa, in questo momento. Tra le specifiche, infatti, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, oltre a 4 GB di RAM, espandibili fino a 8 GB con la RAM virtuale, e 128 GB di storage.

Lo smartphone è dotato di un display IPS LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz, oltre a una batteria da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e funzioni IA integrate.

Da segnalare anche la certificazione IP54, la resistenza agli urti di livello militare e anche un sensore di impronte digitali laterale. Lo smartphone di OPPO è Dual SIM e integra anche il chip NFC per i pagamenti. C'è anche un jack audio. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con l'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare OPPO A40 al prezzo scontato di 119 euro. Lo smartphone rappresenta l'opzione giusta, in questo momento, per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico in grado di garantire buone prestazioni nell'utilizzo di tutti i giorni, e un'autonomia al top.