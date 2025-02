Regola la temperatura con precisione: installazione semplice e massimo comfort con il sensore tado° in offerta

Avere in casa un termostato wireless è molto comodo per tenere sotto controllo la temperatura interna della propria casa con massima precisione. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 30% sul termostato wireless tado° per un costo totale e finale d'acquisto di soli 69,99€. Approfitta ora della promozione in corso!

Termostato wireless tado°: tutte le caratteristiche di questo device

Con questo prodotto intelligente targato tado° gli utenti risparmiano in media il 22% di energia, più stanze controlli, più risparmi. Questo sensore di temperatura con sistema wireless completa la gamma di termostati intelligenti di tado°, misurando in modo ancora più preciso la temperatura desiderata.

Il termometro wireless con sensori esterni sposta la misurazione della temperatura dal radiatore verso il punto della stanza che ti interessa di più. Tramite l'app potrai installare comodamente il sensore di temperatura intelligente in completa autonomia, posizionandolo sulla parete o su una superficie a tua scelta.

Il sensore è compatibile con i termostati per radiatori tado° e richiede lo Starter Kit tado° con Bridge internet disponibile separatamente. Si tratta di un dispositivo molto utile e che si completa benissimo con l'ecosistema di una casa smart e che aumenta ancor di più il livello della domotica.

Se siete, dunque, alla ricerca di un termostato intelligente che permetta di gestire serenamente la temperatura della tua abitazione senza compromessi e in totale comodità questo dispositivo tado° è, allora, ciò che fa al caso vostro. Inoltre, con le spese di spedizione pari a 0 e lo sconto già applicato, l'offerta attiva risulta essere molto interessante e allettante.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 30% sul termostato wireless tado° per un costo totale e finale d'acquisto di soli 69,99€. Approfittane ora e non perdere quest'occasione di portare a casa un device smart.