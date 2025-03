Rendi ogni porta del tuo PC più versatile con gli adattatori UGREEN, ora al 25% in meno

L’adattatore USB di UGREEN è una soluzione pratica e versatile per chi necessita di convertire porte USB tradizionali in ingressi USB-C, migliorando la compatibilità tra dispositivi di nuova e vecchia generazione. Grazie alla tecnologia USB 3.2, offre una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, garantendo prestazioni elevate per il collegamento di dispositivi come smartphone, laptop, tablet e accessori vari.

Con l’offerta su Amazon a 6,74€, grazie a uno sconto del 25%, questo set da due adattatori rappresenta un’opzione conveniente per chi cerca una soluzione semplice ed efficiente per espandere la connettività dei propri device.

Due adattatori UGREEN USB in offerta su Amazon: il kit costa solo 6,74€

Il design compatto e resistente consente di trasportare facilmente gli adattatori, rendendoli perfetti per l’uso quotidiano, in viaggio o in ufficio.

La compatibilità estesa permette di utilizzarli con iPhone, iPad, MacBook ma anche device Android e Windows, oltre che con numerosi altri dispositivi, supportando sia il trasferimento dati che la ricarica. La robustezza della struttura assicura una lunga durata nel tempo, riducendo il rischio di danneggiamenti dovuti all’uso frequente.

Ogni singolo adattatore supporta Apple CarPlay, garantendo un’esperienza di connessione fluida con i sistemi di infotainment delle automobili compatibili. L’affidabilità della trasmissione dati consente di sincronizzare velocemente file, video e documenti tra dispositivi, senza interruzioni o perdite di qualità. La ricarica tramite questi adattatori è stabile ed efficiente, supportando potenze adeguate per alimentare smartphone e accessori senza rallentamenti o surriscaldamenti.

L’utilizzo è immediato, senza bisogno di installare driver o configurazioni particolari. La tecnologia plug and play invece, ti consente di collegare i dispositivi in pochi secondi, migliorando la praticità d’uso in qualsiasi contesto. E poi considera che la finitura elegante si abbina perfettamente ai dispositivi Apple e ai laptop di ultima generazione.

Cosa aspetti? Su Amazon sono in promozione per poche ore al prezzo sensazionale di soli 6,74€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Approfittane adesso prima che terminino gli sconti.