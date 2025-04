Ribasso FOLLE per la Macchina del Ghiaccio super silenziosa, perfetta per le tue serate estive

Se ami le bevande fresche o hai spesso ospiti a casa, non puoi non avere la macchina del ghiaccio H.Koenig KB14 l'alleata perfetta per le tue serate con amici a base di cocktail e risate: solo 99,90€ con un 58% di sconto pazzesco!

Compatta, silenziosa e potente, questa macchina può produrre fino a 12 kg di ghiaccio in 24 ore, con cubetti pronti in soli 10-13 minuti. Un accessorio indispensabile per la cucina, il bar o le feste! Immagina di collocarla nel tuo giardino o nel tuo terrazzo panoramico per dare il via a una festa indimenticabile, a base di bevande fresche e colorate: tutti i tuoi ospiti te la invidieranno!

Ghiaccio sempre disponibile, senza sforzo, in due formati diversi

Dimentica i fastidiosi vassoi da freezer! Con un serbatoio da 2,1 litri, questa Macchina del Ghiaccio ti permette di avere cubetti sempre pronti, senza sprechi e senza attese. Basta riempire il serbatoio d'acqua, selezionare il formato dei cubetti e lasciare che la macchina faccia il resto. Con questa macchina puoi scegliere tra due dimensioni di cubetti, perfetti sia per cocktail raffinati che per rinfrescare bibite e succhi di frutta. Che tu voglia un drink sofisticato o semplicemente un bicchiere d'acqua fresca, la H.Koenig KB14 ti offre la massima versatilità.

Grazie al suo design compatto e moderno, si adatta perfettamente a qualsiasi cucina o angolo bar, occupando poco spazio. Inoltre, con il suo motore silenzioso, puoi utilizzarla senza rumori fastidiosi, anche durante una serata tranquilla in casa. La Macchina del Ghiaccio è completamente automatica, quindi non devi preoccuparti di nulla. Una pratica spia luminosa ti avvisa quando il ghiaccio è pronto o quando il serbatoio dell'acqua va riempito. Inoltre, grazie alla paletta inclusa, raccogliere i cubetti è ancora più semplice!

Facile, veloce, automatica: acquista la Macchina del Ghiaccio Koenig KB14 a soli 99,90€ con un 58% di sconto pazzesco!