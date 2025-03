Ricarica WIRELESS a soli 10 euro grazie all'offerta Amazon

Vuoi rendere la ricarica del tuo smartphone più comoda e innovativa? Su Amazon è in sconto questo caricatore wireless del marchio Anker con potenza massima da 10W al prezzo eccezionale di soli 10,99 euro invece di 15,99. La promozione rientra nella Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, questo significa che avrai tempo fino a stasera per approfittarne. Ricordiamo anche che il prezzo include l'IVA e la spedizione Prime se sei abbonato al servizio.

Caricatore wireless 10W: compatibile con diverse marche e con ricarica veloce

Il PowerWave Pad di Anker è un caricatore wireless certificato Qi che ti darà efficienza e praticità nella ricarica del tuo smartphone, che potrà avvenire semplicemente poggiandolo sulla base, a patto che sia ovviamente compatibile con questa tecnologia.

Il caricatore, dal canto suo, assicurerà una ricarica rapida fino a 10W per dispositivi Samsung Galaxy, mentre per iPhone arriva fino a 7.5W con una velocità del 10% superiore rispetto ad altri modelli. Per le migliori prestazioni, Anker consiglia di collegare un adattatore con potenza da 9V e 2A.

Il suo design è stato pensato per un utilizzo che sia il più semplice possibile: non dovrai dunque togliere la custodia del telefono, a patto che non superi i 5 mm di spessore e non contenga elementi metallici o magnetici. Ci sarà un indicatore LED intelligente a informarti sullo stato della ricarica, segnalando persino eventuali interferenze che potrebbero rallentare il processo.

In ogni caso, all'interno della confezione troverai il PowerWave Pad, un cavo Micro-USB da 1.2 m, una guida introduttiva e il libretto per la garanzia con assistenza clienti dedicata. Con questo caricatore wireless da 10W avrai dunque un sistema pratico, efficiente e sicuro per ricaricare il tuo smartphone senza l'ingombro dei cavi e con una semplicità strepitosa. Acquistalo in offerta su Amazon per le Offerte di Primavera a soli 10,99 euro invece di 15,99.