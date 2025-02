Riscalda, scongela e griglia con facilità: il forno a microonde Beko è l'alleato perfetto in cucina, MAXI OFFERTA

Beko è un brand molto attivo e che recita un ruolo da protagonista nella produzione di elettrodomestici e dispositivi per il supporto in cucina. Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con uno sconto molto interessante e allettante del 33% il forno a microonde targato Beko: acquistalo al prezzo finale di 80,99€.

Forno a microonde Beko: ecco tutte le caratteristiche, il supporto definitivo in cucina!

Questo forno a microonde presenta diverse caratteristiche molto interessanti e diverse modalità di cottura delle pietanze, come ad esempio il grill: questa funzione renderà i tuoi croccanti e dorati. La linea Fighter Beyond di Beko si caratterizza per un'estetica di alto livello, con un design pulito e funzionale.

Potrete posizionarlo facilmente dove desiderate grazie al suo design moderno e compatto e si adatta perfettamente ad ogni arredamento e in ogni cucina all'avanguardia. La luce interna ti permette di tenere d'occhio la cottura ed evitare che il cibo trabocchi mentre cuoce.

La funzione defrost, invece, permette di scongelare facilmente gli alimenti. Ciò significa che dovrai solo inserire i tuoi alimenti surgelati una volta, perché escano scongelati e pronti. Con il timer digitale e con il suo avviso acustico di fine cottura risulta essere molto semplice da utilizzare e molto accessibile.

La potenza di questo forno a microonde è di 700W e presenta anche ben 10 livelli di potenza per una maggiore flessibilità in cucina. Si tratta, dunque, di un elettrodomestico facile da usare, potente e funzionale che vi darà un ottimo supporto nella preparazione delle pietanze in cucina.

