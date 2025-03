Risparmia 100€ sul robot aspirapolvere di ECOVACS che rivoluziona la pulizia domestica

L'ECOVACS DEEBOT N20 Plus è un robot aspirapolvere che si rileva un ottimo alleato nelle pulizie di casa grazie alla potenza di aspirazione da 8000 Pa e alla eccezionale autonomia di 300 minuti. Inoltre, la stazione di svuotamento automatico permette di godere di una casa sempre pulita senza preoccuparsi della manutenzione quotidiana, poiché il serbatoio può contenere lo sporco fino a 45 giorni.

Dotato di una spazzola antigroviglio, progettata per evitare accumuli di capelli e peli di animali, oggi il robot di ECOVACS è reso ancora più interessante dallo sconto Amazon del 25% che permette di completare l'acquisto a 299€ e quindi di risparmiare 100€.

Massima potenza e pulizia perfetta con il DEEBOT N20 Plus

Il DEEBOT N20 Plus semplifica al massimo la gestione della polvere e dello sporco, riducendo il bisogno di noiosi ma soprattutto stancanti interventi manuali. Grazie alla sua base di ricarica con funzione di svuotamento automatico, una volta terminata la pulizia il robot si svuota da solo, rendendo l’esperienza d’uso ancora più comoda e igienica, poiché evita il contatto diretto con polvere e detriti.

Con un motore capace di generare una forza di 8000 Pa, questo robot riesce a rimuovere anche lo sporco più ostinato da pavimenti e tappeti. Un aiuto davvero importante soprattutto per chi ha animali domestici, poiché peli e polvere vengono catturati con grande efficacia. A fare la differenza è anche la spazzola antigroviglio, perché evita che capelli e peli si attorciglino attorno alle setole.

Anche l'autonomia è su ottimi livelli, dal momento che, grazie alla batteria ad alta capacità, il DEEBOT N20 Plus può funzionare fino a 300 minuti con una singola carica, coprendo ampie superfici senza necessità di interruzioni frequenti. In altre parole, è perfetto anche per case di grandi dimensioni. Fondamentale poi la capacità di superare ostacoli fino a 20 mm di altezza: il robot può muoversi senza problemi su tappeti spessi o piccoli dislivelli tra le stanze, per una pulizia senza interruzioni.

Ma non è tutto, perché il sistema di navigazione gli consente di mappare la casa in modo intelligente, ottimizzando i percorsi di pulizia e adattandosi agli ambienti con grande precisione. A tal proposito, con l'applicazione gratuita per smartphone e tablet ECOVACS HOME, è possibile pianificare la pulizia e limitarla a precise stanze. Infine, grazie alla compatibilità con Alexa gli utenti possono controllare il robot con comandi vocali, senza dunque dover ricorrere allo smartphone.

Approfitta della promozione Amazon e acquista il tuo nuovo robot ECOVACS scontato del 25%. Il prezzo è di soli 299€, ben 100€ di risparmio rispetto a quello di listino.