Risparmia il 43% sul nuovo sistema di infotainment wireless per la tua moto

Chi ha detto che i sistemi di infotainment sono solo per le auto? Il Carpuride W702 è un dispositivo progettato per portare CarPlay e Android Auto anche sulla moto in modo pratico e senza ingombro, grazie al suo design portatile e alla compatibilità wireless. Con un display touchscreen impermeabile da 7 pollici, connettività Bluetooth, supporto per la navigazione GPS e possibilità di interazione tramite Siri e Google Assistant, questo utile accessorio per restare connessi anche durante i viaggi su due ruote oggi costa solo 169,99€ su Amazon, spedizione compresa. Lo sconto è del 43%, meglio approfittarne subito!

Navigazione chiara e sicura con il sistema di infotainment per moto con CarPlay e Android Auto

Dal momento che è pensato per le moto, il W702 è completamente impermeabile (IP67), quindi è pronto per affrontare senza preoccupazioni pioggia, polvere o condizioni meteorologiche avverse: l'ampio display touch IPS HD da 7 pollici permette una visualizzazione chiara e nitida delle informazioni, anche in condizioni di luce intensa, e risponde in modo reattivo al tocco anche in caso di pioggia. La possibilità di connettere lo smartphone tramite CarPlay o Android Auto, poi, rende l'esperienza ancora più intuitiva e sicura: gli utenti possono visualizzare mappe, ricevere indicazioni vocali e gestire la navigazione senza dover utilizzare l'iPhone o lo smartphone Android.

Un altro aspetto che lo rende estremamente pratico è la connessione wireless (via Bluetooth). Molti dispositivi simili richiedono ancora il collegamento tramite cavo, ma quello di Carpuride si distingue proprio per la sua capacità di connettersi senza fili, rendendo l'installazione più pulita e ordinata. Questa caratteristica permette inoltre di salire in sella e partire senza dover perdere tempo a collegare e scollegare cavi, offrendo un vantaggio non di poco conto, soprattutto per chi ha una certa fretta.

Il supporto di Siri e Google Assistant è un altro valore aggiunto. Grazie a questa funzione, infatti, è possibile gestire chiamate, messaggi e navigazione semplicemente con la voce, mantenendo sempre le mani sul manubrio e aumentando la sicurezza durante la guida. Il dispositivo consente anche l'ascolto di musica, ma mentre si è alla guida è consigliabile concentrarsi sulla strada e su ciò che avviene intorno.

All'interno della confezione è inclusa una pratica guida per una installazione facile e sicura, quindi i meno esperti non hanno nulla da temere. In dotazione ci sono ovviamente anche i supporti e il cavo di alimentazione. Cosa aspetti? Acquista subito Carpuride W702 scontato del 43% su Amazon!