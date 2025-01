Ritrova sempre i tuoi oggetti con l’AirTag di Apple, oggi in promozione speciale

Il bundle da 4 AirTag di Apple è ideale per tenere traccia di tutti i tuoi oggetti importanti, è disponibile su Amazon al prezzo di 105,00 euro. Questo sistema di localizzazione avanzato, realizzato da Apple, è perfetto per chi desidera proteggere e ritrovare facilmente oggetti personali come chiavi, portafogli, zaini o bagagli.

AirTag di Apple: quattro pezzi in super sconto su Amazon

Gli AirTag sfruttano la potente rete Dov’è di Apple, permettendoti di localizzare i tuoi oggetti con estrema precisione. Se il tuo oggetto è nelle vicinanze, puoi utilizzare la funzione posizionamento preciso, che ti guiderà esattamente verso di esso grazie al chip U1 integrato, compatibile con i modelli di iPhone dotati di Ultra Wideband.

Con il loro design semplice e minimalista, i tracker in questione sono discreti e facili da applicare a qualsiasi oggetto.

Grazie alla resistenza IP67 contro polvere e acqua, puoi usarli tranquillamente anche in condizioni non ottimali. Non di meno, Apple ha progettato gli AirTag con la privacy in mente. La tua posizione e i tuoi dati sono crittografati e anonimi.

Inoltre, il dispositivo non memorizza alcuna informazione di posizione, garantendo che i tuoi dati personali siano al sicuro.

La configurazione degli AirTag è incredibilmente semplice: basta avvicinare il dispositivo al tuo iPhone per avviare l’associazione. Una volta configurati, puoi monitorarlo direttamente dall’app Dov’è, visualizzando la posizione in tempo reale.

I tracker della mela dispongono poi di una batteria sostituibile che offre fino a un anno di autonomia, garantendo un utilizzo duraturo senza preoccupazioni.

Quando la batteria è scarica, puoi sostituirla facilmente con una CR2032 standard.

Con il bundle da 4 AirTag, puoi monitorare contemporaneamente più oggetti. Dividi i tracker tra chiavi, zaini, bagagli o altri oggetti personali per una protezione completa e personalizzata.

A soli 105,00€, il bundle offre un rapporto qualità-prezzo eccellente. C’è la consegna celere con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.