Robot aspirapolvere Tapo RV20 MAX, il tuo alleato per una casa pulita: oggi è scontato del 15%

Tapo RV20 MAX è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1, dotato di mappatura intelligente, navigazione LiDAR MagSlim, aspirazione fino a 5300 Pa e design ultra compatto da 83 mm di altezza. Il dispositivo è compatibile con app Tapo, Alexa e assistenti vocali, lo trovi su Amazon al prezzo consigliato di soli 149,00€, con IVA e spedizione comprese, in offerta a tempo limitato con sconto del 12%.

Tapo RV20 MAX: robot aspirapolvere e lavapavimenti con navigazione LiDAR e 5300 Pa di aspirazione

La potenza di aspirazione da 5300 Pascal consente una rimozione efficace di polvere, peli e sporco anche su tappeti e superfici difficili. Il sistema 2-in-1 aspira e lava contemporaneamente, semplificando la pulizia quotidiana senza richiedere interventi manuali.

La navigazione LiDAR MagSlim mappa l’intera casa con precisione, anche al buio o in ambienti con molti ostacoli. Il robot evita urti e cadute grazie ai sensori anti-collisione e anti-caduta, garantendo movimenti ordinati e completi.

Il profilo sottile da 83 mm permette al robot di passare agevolmente sotto divani, letti e mobili bassi, raggiungendo zone normalmente trascurate dalla pulizia manuale. Il contenitore polvere e il serbatoio acqua sono facili da svuotare e riempire.

L’app Tapo consente di gestire zone no-go, impostare muri virtuali, scegliere stanze specifiche da pulire e pianificare cicli in fasce orarie personalizzate. Il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant aggiunge comodità e rapidità d’uso.

La batteria assicura un’ampia autonomia per pulizie su superfici di media grandezza, con ritorno automatico alla base di ricarica a fine ciclo o in caso di batteria scarica.

Per riassumere, Tapo RV20 MAX è un robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto e intelligente, ideale per pulizie precise anche in spazi ristretti. Con navigazione LiDAR, 5300 Pa di aspirazione e gestione da app, offre funzionalità avanzate in un formato accessibile. Il prezzo di 149,00 euro, con IVA e spedizione incluse e sconto del 12%, è valido su Amazon in offerta a tempo limitato.