Samsung Galaxy Watch7: il nuovo smartwatch con Galaxy AI, ora in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch7 è lo smartwatch che devi acquistare se possiedi un dispositivo del marchio sudcoreano. Con l’intelligenza artificiale Galaxy AI integrata, analisi avanzata del sonno, nuove gesture con doppio avvicinamento delle dita, modem GPS e modem LTE, questo device offre il massimo delle prestazioni e della comodità per il tuo polso. Oggi su Amazon è disponibile a soli 299,00€, con il 25% di sconto, un’occasione imperdibile per acquistare l’ultimo smartwatch Samsung a un prezzo vantaggioso.

Galaxy AI: il futuro dell’intelligenza artificiale al polso

Grazie all’integrazione con Galaxy AI, il Watch7 offre suggerimenti personalizzati, assistenza smart e analisi dei dati di salute avanzata, permettendoti di migliorare le tue abitudini quotidiane con informazioni dettagliate e precise.

L’analisi del sonno migliorata aiuta a monitorare fasi del riposo, qualità del sonno e abitudini notturne, fornendo consigli per migliorare il recupero e il benessere generale.

Con la nuova funzione di controllo gestuale, puoi rispondere alle chiamate, scorrere le notifiche e controllare le app con un semplice movimento delle dita, rendendo l’utilizzo più fluido e immediato.

Grazie alla batteria ottimizzata, il Galaxy Watch7 offre un’autonomia degna di nota così potrai usarlo per giorni senza necessità di continue ricariche. Inoltre, la versione LTE ti permette di telefonare e ricevere notifiche anche senza smartphone.

Dotato di GPS preciso, il wearable è perfetto per chi pratica attività sportive come la corsa, il trekking e il ciclismo, mentre il monitoraggio della frequenza cardiaca e il sensore per il controllo dell’ossigenazione del sangue assicura un’analisi completa della tua salute. Il modello 44mm Silver si distingue per il suo design premium con ghiera touch e cassa in alluminio.

Il Samsung Galaxy Watch7 è uno degli smartwatch più avanzati del momento, con Galaxy AI, gesture innovative, analisi del sonno, GPS e batteria a lunga durata. Perfetto per sportivi, professionisti e chi cerca un dispositivo smart per migliorare la propria routine, oggi è disponibile su Amazon a 299,00€, con il 25% di sconto. Corri a prenderlo adesso.