Scopri il supporto smartphone per auto MagSafe Spigen: ricarica e stabilità in un colpo solo ad un SUPER PREZZO

Avere a disposizione un supporto per il proprio smartphone è molto utile, soprattutto se per chi è solito viaggiare spesso in auto e necessita, comunque, di consultare lo smartphone (per orientarsi o per delle notifiche urgenti) durante la guida ma in totale sicurezza. Oggi, su Amazon, questo supporto per smartphone dotato di tecnologia MagSafe viene messo in offerta con uno sconto del 15% ed un costo finale d'acquisto di 28,90€. Approfittane subito, prima che scada!

Supporto smartphone: sconto attivo e promo lampo, ecco le caratteristiche

Questo supporto per smartphone, è dotato di forti magneti integrati che gli consentono di mettere facilmente in posizione utilizzando la più recente tecnologia OneTap. Compatibile solo con tutti gli iPhone, dal 12 al 16.

La tecnologia OneTap tiene saldamente anche i modelli più grandi di iPhone. Stando a quanto suggerisce l'azienda produttrice, risulta essere molto più comodo e facile da utilizzare se si applica sul parabrezza invece che sul cruscotto, in particolar modo se il cruscotto è rivestito o curvo, in modo tale da non mettere in discussione la sua stabilità.

Il gel pad autoadesivo e il disco unico offrono comunque una certa versatilità con una chiusura sicura. Il design a basso profilo offre un'ostruzione minima della vista e quindi aumenta il livello di sicurezza e comodità d'utilizzo.

Il braccio telescopico, inoltre, si adatta alle lunghezze desiderate fino a 11,3 pollici. Per questo motivo, se siete alla ricerca di un supporto da applicare in auto per il vostro smartphone, siete assolutamente nel posto giusto. Questo supporto, con tutte le funzionalità e le caratteristiche elencate, risulta molto comodo e sicuro e, con le spese di spedizione pari a 0 e con lo sconto applicato, l'offerta è super allettante.

Oggi, su Amazon, questo supporto per smartphone dotato di tecnologia MagSafe viene messo in offerta con uno sconto del 15% ed un costo finale d'acquisto di 28,90€. Aggiungilo subito al tuo carrello!