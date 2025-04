Segnale TV perfetto con l'amplificatore Meliconi in offerta su Amazon

Meliconi AMP200 è un amplificatore per antenna TV che ti aiuterà a migliorare il segnale di ricezione in maniera facile e veloce. Oggi è in offerta su Amazon con il 28% di sconto, quindi potrai acquistarlo a soli 21,70 euro invece di 29,99, con spedizione Prime e IVA inclusa.

Meliconi AMP200: le caratteristiche dell'amplificatore TV

Meliconi AMP200 è un dispositivo compatto che può amplificare il segnale più di 10 volte garantendoti una ricezione più chiara e stabile, senza fastidiosi disturbi che rovinano la qualità delle immagini.

Si installa facilmente perché, grazie all’alimentazione diretta a 220V, non servono adattatori o complicate configurazioni ma basta collegarlo tra l'antenna e il televisore per far sì che funzioni. Dotato di due uscite, puoi amplificare e distribuire il segnale contemporaneamente a due dispositivi diversi, come TV e decoder, senza perdere qualità. Perfetto se hai più di un apparecchio in casa e vuoi evitare interferenza.

Altra caratteristica da non sottovalutare è il filtro LTE integrato, che elimina eventuali interferenze causate dai segnali 4G e 5G migliorando la stabilità della ricezione. Disturbi improvvisi nel segnale del digitale terrestre possono infatti essere provocati dalla frequenze dei telefoni cellulari, ma con questo amplificatore li risolvi del tutto.

Un prodotto affidabile e realizzato con la qualità Meliconi, è la scelta ideale per avere una visione fluida e senza interruzioni, senza dover cambiare antenna o impazzire dietro interventi tecnici. Approfitta dello sconto Amazon per acquistarlo a soli 21,70 euro invece di 29,99: se sei abbonato Prime avrai anche la spedizione in un giorno. L'IVA è invece compresa nel prezzo.