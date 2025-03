Sicurezza di nuova generazione: SwitchBot Smart Lock Pro è la serratura del futuro, oggi in super sconto

Chiavi dimenticate, porte lasciate aperte, duplicati sparsi ovunque? Con la SwitchBot Smart Lock Pro, la serratura smart di nuova generazione a soli 179,99€ grazie al coupon sconto di 60€ queste preoccupazioni diventano un ricordo.

Progettata per offrire sicurezza di nuova generazione con un’estetica elegante e una tecnologia sorprendentemente intuitiva, questa serratura smart rappresenta una scelta di livello per chi vuole proteggere casa, ufficio o studio… con un semplice tocco.

er averla a questo prezzo vantaggioso, ricordati di flaggare il coupon presente in pagina che ti dà il diritto di avere 60€ di sconto sul prezzo finale al momento del checkout. Non 239,99€ come scritto quindi, ma soli 179,99€. Anche se, come ben sai, la sicurezza non ha prezzo.

La sicurezza intelligente incontra l'eleganza: scopri le caratteristiche di SwitchBot Smart Lock Pro

Definirla semplicemente una "serratura" non solo è semplicistico, ma anche errato. SwitchBot Smart Lock Pro è un sistema intelligente di controllo accessi, che include la presenza di una comoda tastiera touchscreen retroilluminata che permette inserimenti rapidi anche al buio... e non solo. Presenta anche lo sblocco tramite impronta digitale, ha Bluetooth e WiFi integrati per accesso da remoto, ed è compatibile con Alexa, Google e HomeKit per un'integrazione fluida nella tua smart home.

E c'è di più: ha anche la chiusura automatica con la programmazione di orari, per dimenticare davvero cosa significa "ho chiuso la porta?". Esatto: ti basterà per sicurezza inserire l'orario di chiusura preferito, magari una decina di minuti dopo che esci per il lavoro, e si chiuderà automaticamente se hai dimenticato di farlo tu. Grazie alla certificazione IP65, questa serratura è protetta da pioggia, polvere e sbalzi di temperatura. La tastiera touchscreen è resistente all’acqua e il corpo della serratura è progettato per durevolezza e affidabilità anche all’esterno.

Dimentica le chiavi, ricorda la tranquillità: SwitchBot Pro è la serratura per chi non vuole compromessi, e oggi costa solamente 179,99€ applicando il coupon di 60€ di sconto presente su Amazon.