Sicurezza domestica smart con il sensore di perdite d’acqua: oggi ne acquisti 3 a prezzo stracciato

Avere a che fare con una perdita d'acqua in casa può essere davvero stressante. Che si tratti di un tubo che perde sotto il lavello della cucina o di un'infiltrazione d'acqua silenziosa in cantina, la rapidità di intervento fa davvero la differenza tra un piccolo inconveniente e un disastro domestico, con conseguente spesa per mettere tutto in ordine. È proprio qui che entra in gioco l'accessorio smart di Meross in grado di rilevare proprio le perdite d'acqua. Oggi il bundle con 3 dispositivi è in offerta su Amazon: costa 59,99€, con spedizione gratuita. Ma bisogna concludere in fretta l'acquisto, perché si tratta di una offerta a tempo.

Con il sensore di meross si evitano i danni causati dalle perdite d'acqua trascurate

L'accessorio di Meross si sposa alla perfezione con Apple HomeKit e SmartThings, e questo significa che è possibile monitorare eventuali perdite d’acqua direttamente dal proprio iPhone o smartphone/tablet Samsung, anche quando si è fuori casa. Ma non è tutto, perché si possono impostare anche automazioni attraverso l’app Meross, e l'esempio fornito dalla stessa azienda rende perfettamente l'idea. Per evitare danni maggiori o pericolosi cortocircuiti, si può impostare lo spegnimento automatico di una presa di corrente smart compatibile situata nei pressi del lavandino quando il dispositivo rileva una perdita proprio sotto il lavandino in cucina.

Il design del sensore è ovviamente studiato nei minimi dettagli per funzionare correttamente anche e soprattutto in ambienti umidi. L’impermeabilità IP67, la scocca sigillata e la costruzione in acciaio al carbonio nichelato garantiscono massima affidabilità anche in zone come bagni, cantine o lavanderie, senza il rischio di ruggine o falsi allarmi. E con una soglia di rilevamento dell’acqua di appena 0,5 mm, anche le perdite più impercettibili non passano inosservate.

Il sistema comprende un hub Wi-Fi con tecnologia Sub-G 433MHz, che offre un raggio di trasmissione fino a 100 metri. Questo significa che è utilizzabile senza compromessi anche in spazi ampi o strutture su più piani, dove altri sistemi potrebbero perdere il segnale.

Dal punto di vista della praticità, si segnala che ogni rilevatore è in grado di emettere un allarme acustico fino a 60dB, così da avvisare immediatamente l'utente. A proposito di avvisi, l'app invia notifiche sullo smartphone in caso di rilevamenti ed è possibile chiedere aggiornamenti in tempo reale sfruttando assistenti vocali come Siri e Alexa. Acquista il bundle in offerta: tre sensori al prezzo scontato di 59,99€.