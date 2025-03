Sicurezza doppia, prezzo dimezzato: 2 videocamere Ring da esterno a soli 79,99€

Se stai cercando un modo semplice ed efficace per proteggere la tua casa, la Ring Stick Up Cam a batteria è una delle soluzioni più versatili tra le videocamere smart da esterno. Grazie alle offerte di primavera su Amazon, puoi acquistare due unità di questo modello a soli 79,99€, con un risparmio di 80€ rispetto al prezzo di listino. Un bundle che offre doppia protezione a un prezzo decisamente interessante.

Due videocamere da esterni Ring Stick Up Cam a soli 79,99€ su Amazon

Questa videocamera wireless si distingue per la facilità d’uso e l’approccio fai-da-te. Non sono necessari cavi o installazioni complesse: basta montarla dove serve, collegarla al Wi-Fi e configurarla tramite l’app Ring. Il formato compatto, la resistenza agli agenti atmosferici e la connessione wireless la rendono ideale per il giardino, l’ingresso, il balcone o anche per l’interno, se desideri un controllo extra.

La qualità video è Full HD 1080p, sufficiente a garantire immagini chiare, anche in condizioni di luce variabile. Il campo visivo ampio permette di coprire una porzione significativa dell’area sorvegliata. La videocamera include anche il supporto all’audio bidirezionale, che ti consente non solo di ascoltare ciò che succede fuori casa, ma anche di comunicare con chi si trova davanti all’obiettivo, grazie al microfono e altoparlante integrati.

Una delle caratteristiche più interessanti è l’integrazione con il sistema Ring Home, che offre notifiche in tempo reale su smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento. Con l’acquisto è inclusa una prova gratuita di 30 giorni del servizio Ring Protect, che permette di salvare i video registrati nel cloud e accedervi in qualsiasi momento. Considera poi che l’autonomia della batteria è pensata per durare a lungo e può essere facilmente ricaricata o sostituita senza rimuovere l’intero dispositivo.

Al costo di soli 79,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con due telecamere incluse, questa è una delle opzioni più interessanti di sempre per migliorare la sicurezza domestica.